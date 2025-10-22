Το μυστήριο με την εικόνα της Παναγίας και του Ιησού που στάζει μύρο: Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο (vid)

Μια ιερή εικόνα της Παναγίας που κρατάει τον μικρό Ιησού έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Μια θρησκευτική εικόνα αξίας μόλις 20 δολαρίων που βρίσκεται στον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Θεοτόκου του Ιβήρων στη Χονολουλού της Χαβάης έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, εξαιτίας ενός μυστηρίου που την περιβάλλει.

Η συγκεκριμένη εικόνα που αναβλύζει μύρο σύμφωνα με τις μαρτυρίες, φέρεται να βρέθηκε τυχαία σε μια αγορά προσφορών στο Τορόντο του Καναδά. Το αντίγραφο αγοράστηκε πριν από περισσότερα από 15 χρόνια και τώρα βρίσκεται σε μια μικρή Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Χονολουλού.

Isn’t it wild you can physically go and see an Orthodox icon stream miraculous myrrh with your own eyes and there’s STILL people who don’t believe in Christianity. pic.twitter.com/v8laTN3Wbd — Ben Luigi (@RealBenLuigi) October 16, 2025

Η παρατήρηση του ιερέα

Η εικόνα έχει τραβήξει παγκόσμια προσοχή για έναν λόγο που δεν έχει καμία σχέση με την τιμή της. Αρχικά, οι ντόπιοι νόμιζαν ότι ήταν απλώς άλλη μια περίπτωση υγρασίας που κατέστρεφε φθηνά υλικά. Όμως, το 1997 ο πατέρας Νεκτάριος Γιανγκσον, παρατήρησε κάτι που τον σόκαρε.

Έγραψε σε επιστολή προς την ενορία του: «Την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου άρχισα να μυρίζω μια απίστευτα δυνατή ευωδία μύρου, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη δουλειά. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω», ανέφερε.

Μια μέρα, ενώ εργαζόταν στο σπίτι, η μυρωδιά έγινε τόσο έντονη που ακόμη και η γάτα του αντέδρασε πριν το καταλάβει ο ίδιος. Όταν πλησίασε την εικόνα, παρατήρησε μια σταγόνα μύρου να σχηματίζεται στο γόνατο του Χριστού. «Φοβηθήκαμε. Ρωτήσαμε αν είχαμε καθαρίσει ή αλείψει την εικόνα με λάδι, αλλά όχι. Δεν είχαμε κάνει τίποτα», είπε.

Η θαυματουργή εικόνα

Σύμφωνα με τα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, το υγρό συγκεντρώνεται κάτω από το κάδρο και απορροφάται στο ύφασμα από κάτω. Πιστοί συρρέουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας της Ιβηριώτισσας στη Χαβάη για να δουν αυτό που αποκαλούν θαύμα. Υποστηρίζουν ότι η ουσία έχει θεραπεύσει διάφορες ασθένειες όπως τύφλωση και παράλυση έως χρόνιους πόνους, ακόμη και καρκίνο, όπως αναφέρεται στην αρχική επιστολή του Νεκταρίου.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώρισε επίσημα το «Χαβανέζικο Εικόνισμα της Παναγίας της Ιβηριώτισσας» το 2008 ως θαυματουργό, επιτρέποντας στον πατέρα Νεκτάριο να το μεταφέρει σε εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Έκτοτε, έχει ταξιδέψει με την εικόνα σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, όπου εκατομμύρια πιστοί την έχουν προσκυνήσει.

Ο πατέρας Νεκτάριος δήλωσε: «Κάποιες μέρες είναι τελείως στεγνή, ενώ άλλες είναι καλυμμένη με μύρο. Ωστόσο, είτε ρέει είτε όχι, συνεχίζει να εκπέμπει μια εξαιρετικά έντονη ευωδία τριαντάφυλλων». Ο ιερέας πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά ένα μεγάλο θαύμα! Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είναι προειδοποίηση».

