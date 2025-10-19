Αλλάζουν τα πάντα από 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές: Τι ισχύει για IRIS και POS

Από 1η Νοεμβρίου, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS. Οι συναλλαγές θα γίνονται άμεσα, χωρίς προμήθειες, και η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση.

Υποχρεωτικές γίνονται από την 1η Νοεμβρίου οι πληρωμές μέσω IRIS για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας. Οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν είτε μέσω POS, είτε σκανάροντας κωδικό QR με την εφαρμογή της τράπεζάς τους.

Οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς χρέωση για τον πελάτη, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει την τήρηση της υποχρέωσης.

Τα όρια στις συναλλαγές μέσω IRIS

Έως 500 ευρώ/ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)

Έως 500 ευρώ/ημέρα για πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)

Συνολικό ημερήσιο όριο: 1.000 ευρώ

Οι μεταφορές P2P (Person to Person) είναι δωρεάν, ενώ για τις P2B (Person to Business) προβλέπεται χαμηλή προμήθεια μόνο για τον επαγγελματία.

Πρόστιμα για παραβάτες

Κάθε πληρωμή μέσω IRIS ή mobile banking πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω POS, συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή την ΑΑΔΕ. Οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής θεωρείται παράνομη και επισύρει βαριές κυρώσεις.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως λιανεμπόρους, επιχειρήσεις εστίασης και ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δέχονταν μεταφορές απευθείας, χωρίς φορολογική τεκμηρίωση.

Τα πρόστιμα είναι τα εξής:

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

Τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους ή νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός τουριστικών περιοχών.

Το IRIS μπαίνει σε «νέα εποχή»

Οι αλλαγές στο σύστημα θα γίνουν σε τρεις φάσεις:

Νοέμβριος 2025: Πληρωμές χωρίς όριο ποσού σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

Ιανουάριος 2026: Αύξηση ορίων – 1.000€/ημέρα και 5.000€/μήνα για ιδιώτες, έως 31.000€/μήνα για επαγγελματίες

Μέσα 2026: Επέκταση στο εξωτερικό μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου EuroPA (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία, Πολωνία)

Τι είναι και πώς λειτουργεί το IRIS

Η υπηρεσία IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Viva Wallet), επιτρέπει άμεσες πληρωμές 24/7/365 μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος TIPS (TARGET Instant Payment Settlement).

Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται σε 2 δευτερόλεπτα, με άμεση πίστωση και ειδοποίηση αποστολέα και παραλήπτη.

Οι τρεις υπηρεσίες του IRIS:

IRIS Person to Person (P2P): Άμεσες μεταφορές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα, χωρίς χρέωση

IRIS Person to Business (P2B): Πληρωμές σε επαγγελματίες με χαμηλή προμήθεια

IRIS Commerce: Πληρωμές σε e-shops χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων και χωρίς όριο ποσού

Πώς γίνεται η πληρωμή

Ο πελάτης επιλέγει IRIS Payments στο eShop ή στο κατάστημα

Σκανάρει τον QR κωδικό ή επιλέγει την τράπεζά του

Επιβεβαιώνει τη συναλλαγή με βιομετρικά στοιχεία ή PIN

Η πληρωμή ολοκληρώνεται σε λίγα δευτερόλεπτα, με αυτόματη ενημέρωση του εμπόρου και του πελάτη

