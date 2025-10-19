Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα (vid)

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα φαίνεται να καταρρέει. Η Χαμάς εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, προκαλώντας ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε απάντηση.

Η Χαμάς φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις κατά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στη νότια Ράφα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα, που είχε επιτευχθεί τις προηγούμενες ημέρες, επαναφέροντας την ένταση στην περιοχή.

IDF has begun hitting terror positions in Rafah, after Hamas opened fire on IDF troops. Casualties reported on the IDF said. pic.twitter.com/057VlQTjsM — Open Source Intel (@Osint613) October 19, 2025

Ισραηλινά αντίποινα με αεροπορικές επιδρομές

Σε απάντηση, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χαμάς. Αν και ο IDF δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επιδρομές στοχεύουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υποδομές και τούνελ που χρησιμοποιεί η Χαμάς στην περιοχή της Ράφα. Η επίθεση θεωρείται η πιο σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας από την πλευρά της Χαμάς.

❗Israel has intensified its strikes on Rafah in southern Gaza following an attack on IDF forces, according to Times of Israel. Palestinian officials report 47 ceasefire violations by the Israeli army since early October, leaving 38 dead and 143 wounded.



Israel has also… pic.twitter.com/b22XNuGW1d October 19, 2025

Η κλιμάκωση αυτή απειλεί να ανατρέψει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη μεσολάβηση διεθνών παραγόντων.

Την Παρασκευή (17/10), ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι ένοπλοι τρομοκράτες εξήλθαν από τούνελ στη Ράφα και άνοιξαν πυρ κατά ισραηλινών στρατιωτών. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως το γεγονός είχε ήδη εντείνει την ανησυχία για πιθανή αναζωπύρωση των συγκρούσεων.

Η Χαμάς διέψευσε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σχετικά με παραβίαση της εκεχειρίας

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ. Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε το Σάββατο (18/10) ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

