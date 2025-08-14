Σύλληψη ελεγκτή της ΑΑΔΕ για δωροδοκία: Ζητούσε 4.000 ευρώ για να μειώσει πρόστιμο

Υπάλληλος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, κατηγορούμενος ότι απαίτησε χρηματικό ποσό και δώρα, με αντάλλαγμα τη μείωση διοικητικού προστίμου σε επιχείρηση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη καταστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πολύκαστρο Κιλκίς, στον οποίο ο ελεγκτής της ΑΑΔΕ φέρεται να ζήτησε 4.000 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για ανώτερα στελέχη, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Κατόπιν συνεννόησης με την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, οργανώθηκε επιχείρηση, κατά την οποία ο υπάλληλος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 12 Αυγούστου, αμέσως μετά την παραλαβή των προσημειωμένων χρημάτων και του κινητού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ήδη ενώπιον της Εισαγγελίας και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων υπενθυμίζει πως έχει ως αποστολή τη διερεύνηση και δίωξη περιστατικών διαφθοράς σε κρατικούς φορείς, καλώντας τους πολίτες να καταγγέλλουν αντίστοιχα περιστατικά είτε τηλεφωνικά (210-8779700, 10301 – όλο το 24ωρο) είτε μέσω e-mail. Για κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, λειτουργούν και οι αριθμοί 2314-402640 και 2314-402600.

