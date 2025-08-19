Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως 5 Σεπτεμβρίου

Στις 5 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού. Δείτε τι ισχύει για όσους δεν προχωρήσουν στη διαδικασία εγκαίρως και πώς θα τον αποκτήσετε βήμα-βήμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) έχει ξεκινήσει, με την καταληκτική ημερομηνία να έχει οριστεί για την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά όλους τους πολίτες και υλοποιείται στο πλαίσιο της ενοποίησης των βασικών μητρώων του Δημοσίου, καθώς ο Π.Α. θα αντικαταστήσει σταδιακά τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

Η διαδικασία απόδοσης

Η έκδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myinfo.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet και ενός δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης (OTP), που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του πολίτη, όπως έχει δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr).

Μέσα από την πλατφόρμα, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του, όπως αυτά τηρούνται στα κεντρικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης:

Μητρώο Πολιτών

Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ

Μητρώο ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ της ΗΔΙΚΑ

Μητρώο Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.

ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας)

Αφού επαληθεύσει την ακρίβεια των στοιχείων του (όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ.), ο πολίτης καλείται να επιλέξει τον Προσωπικό Αριθμό του μέσα από συγκεκριμένα διαθέσιμα αλφαριθμητικά ψηφία. Ο τρίτος χαρακτήρας του Π.Α. είναι προκαθορισμένος, λειτουργώντας ως "check digit" για την επιβεβαίωση εγκυρότητας.

Για όσους δεν προλάβουν την προθεσμία

Για τους πολίτες που δεν εκδώσουν εγκαίρως τον Π.Α., το κράτος θα προχωρήσει σε αυτόματη απόδοσή του, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Ωστόσο, η επιβεβαίωση ή διόρθωση αυτών των στοιχείων παραμένει στην ευθύνη του πολίτη. Σε περίπτωση αναντιστοιχιών, όπως λανθασμένα προσωπικά δεδομένα, απαιτείται φυσική επίσκεψη στο αρμόδιο Δημοτολόγιο του Δήμου, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση.

Ειδικές περιπτώσεις: Ανήλικοι και κάτοικοι εξωτερικού

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν Π.Α. και για τα ανήλικα τέκνα τους, εφόσον αυτά διαθέτουν ΑΦΜ. Παράλληλα, οι κάτοικοι εξωτερικού που διαθέτουν TaxisNet μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, μέσω του myinfo.gov.gr. Όσοι δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες ή πρόσβαση στην πλατφόρμα – κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας – μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ ή τις Προξενικές Αρχές, οι οποίες εξυπηρετούν τους πολίτες από τις 23 Ιουνίου.

