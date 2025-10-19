Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από το επίμαχο επεισόδιο των «Σερρών» με τη Θεία Σταματίνα (vid)

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω απ' το πολυσυζητημένο επεισόδιο των «Σερρών».

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Καπουτζίδης μοιράστηκε τις άγνωστες λεπτομέρειες πίσω από το πιο πολυσυζητημένο στιγμιότυπο της σειράς «Σέρρες».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη σκηνή όπου ο χαρακτήρας της θείας Σταματίνας ενημερώνεται από τη γιατρό της πως ανήκει στα intersex άτομα και έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες στα social media.

Η σκηνή αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κερδίζοντας την προσοχή του κοινού για τον τρόπο που φέρνει στο προσκήνιο ένα θέμα-ταμπού με σεβασμό και αμεσότητα. H κίνηση θεωρήθηκε από πολλούς ως τολμηρή και ουσιαστική συμβολή στην εξέλιξη της ελληνικής τηλεοπτικής αφήγησης.

Καπουτζίδης για το επίμαχο επεισόδιο των «Σερρών»: «Θα είναι απ' τα πράγματα που θα είμαι πάντα πολύ χαρούμενος»

«Αυτό το επεισόδιο με το μυστικό της Σταματίνας είναι το μόνο επεισόδιο το οποίο, αντί να πάει πρώτα στον Σταμάτη Πατρώνη, τον σκηνοθέτη, πήγε πρώτα στη Γιούλη (Τσαγκαράκη). Ήθελα να το διαβάσει πρώτα, να το δει, να μου πει ότι της αρέσει και μετά ζητήσαμε τη γνώμη και τη συμβουλή της κοινότητας Intersex Greece», ανέφερε στην αρχή ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο σεναριογράφος της σειράς είχε ένα μικρό άγχος σχετικά με το αν αυτά που είχαν γραφτεί είναι σωστά: «Ήθελα να είμαι σίγουρος πως ό,τι έχει γραφτεί είναι σωστό και δεν έχει γραφτεί κάτι λάθος. Είναι πολύ σημαντικό να είναι σωστά όλα όσα υπάρχουν εκεί και είναι αληθή».

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το επεισόδιο, χαίρομαι πάρα πολύ που λέγεται αυτή η ιστορία. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Θα είναι από τα πράγματα που θα είμαι πάντα πολύ χαρούμενος που θέλησα και τα έγραψα», κατέληξε στο βίντεο-μήνυμά του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ