Λήστεψαν το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι: Αυτή είναι η λεία των δραστών (vid)

Συναγερμός έχει σημάνει στο Παρίσι μετά από ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου το οποίο και έκλεισε προσωρινά για το κοινό.

Το πρωί της Κυριακής (19/10), σημειώθηκε ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, ένα από τα διασημότερα μουσεία του κόσμου.

Η είδηση έγινε γνωστή από τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, η οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Το μουσείο παραμένει κλειστό για το κοινό:

Σε ανακοίνωση μέσω του επίσημου λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ, το Λούβρο ενημέρωσε πως θα παραμείνει κλειστό «για εξαιρετικούς λόγους».

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ το κοινό κλήθηκε να αποφύγει την προσέλευση στον χώρο.Η υπουργός ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκεται «στο σημείο μαζί με τις ομάδες του μουσείου και την αστυνομία».

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.

Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην γκαλερί του Απόλλωνα.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι δράστες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.

Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη. Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Επί τόπου βρίσκεται και η Αστυνομία η οποία ερευνά την υπόθεση. Το μουσείο έχει κλείσει ενώ από τη ληστεία δε σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ