Τα άλλαξε όλα μετά από ένα σχόλιο: Πρώην μοναχή εξηγεί τι την ώθησε να γίνει δασκάλα γιόγκα

Πρώην μοναχή αποκαλύπτει το σχόλιο έξι λέξεων που την έκανε να εγκαταλείψει τη ζωή της σε μοναστήρι για να διδάσκει γιόγκα με μπικίνι.

Η Ana Nycole Gomes πέρασε τα εφηβικά της χρόνια στη Βραζιλία, εκπαιδευόμενη για να γίνει μοναχή, μέχρι που ένα τυχαίο σχόλιο άλλαξε εντελώς την πορεία της ζωής της.

Η 24χρονη εγκατέλειψε τη ζωή στο μοναστήρι για να διδάσκει γιόγκα στην παραλία φορώντας μόνο μπικίνι, μετά από μια απρόσμενη συνάντηση με έναν άγνωστο που «άλλαξε κάτι μέσα της».

Το σχόλιο που την έκανε να αλλάξει τη ζωή της

Όπως εξομολογήθηκε στη Daily Mail, ήταν μόλις 16 ετών όταν ένας άνδρας σε μια εκκλησιαστική κατασκήνωση νέων της είπε πως ήταν «πολύ όμορφη για να γίνει μοναχή», σχόλιο που αποδείχθηκε τελικά καθοριστικό για την μετέπειτα πορεία της.

Ο άνδρας αυτός, τον οποίο γνώρισε στην πολιτεία Αλαγκόας της Βραζιλίας, ήταν άγνωστος και έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο για πλάκα. Όμως η Ana ένιωσε ότι την άγγιξε βαθιά. Ως νεαρή κοπέλα που ήδη αμφέβαλλε για το μέλλον της ως μοναχή, θυμάται πως εκείνη η στιγμή ήταν πολύ δυνατή για εκείνην.

Δεν τον ξαναείδε ποτέ, όμως δεν ξέχασε ποτέ τα λόγια του. «Ήταν σαν κάποιος να άναψε ένα φως μέσα μου. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τον κόσμο προτού καν ζήσω μέσα σε αυτόν», ανέφερε.

Η δύναμη μέσα από τη γιόγκα

Η Ana αποκάλυψε ότι μεγάλωσε πιστεύοντας πως προοριζόταν για μια ζωή απομόνωσης και υπακοής, όμως σήμερα βρίσκει πειθαρχία μέσα από τη γιόγκα. «Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι γεννήθηκα για να ζω σε απομόνωση», λέει από τη Μασεϊό της Βραζιλίας. «Η οικογένειά μου με μεγάλωσε με αυτό τον σκοπό. Όμως όταν κάποιος μου είπε ότι είμαι “πολύ όμορφη για να γίνω μοναχή”, κάτι άλλαξε μέσα μου».

Αυτό το φαινομενικά αθώο σχόλιο πυροδότησε μια εσωτερική επανάσταση που άλλαξε για πάντα την πορεία της ζωής της. «Άρχισα να αναρωτιέμαι αν ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τη νιότη μου, τις επιθυμίες μου, την ελευθερία μου», θυμάται. «Μεγάλωσα ανάμεσα στην απώλεια και στην ανάγκη να ξαναχτίσω τον εαυτό μου».

Η ιστορία της Ana

Η Ana, η οποία γεννήθηκε στην Αραπιράκα στη βορειοανατολική Βραζιλία, αποκάλυψε πως μπήκε σε κρατική προστασία αφού εγκαταλείφθηκε σε ηλικία πέντε ετών. Ο βιολογικός της πατέρας έχασε την επιμέλεια και τελικά υιοθετήθηκε από μια θρησκευόμενη οικογένεια, όμως σε ηλικία 17 ετών το έσκασε για να τον ξαναβρεί.

Άρχισε να ξαναχτίζει τη ζωή της δουλεύοντας ως μπέιμπι σίτερ, αλλά δεν μπόρεσε να αποτινάξει ολοκληρωτικά τις θρησκευτικές της καταβολές. «Η πειθαρχία που έμαθα στο μοναστήρι έγινε η ίδια πειθαρχία που βρήκα στη γιόγκα. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είχε να κάνει με ενοχή, αλλά με σύνδεση», λέει.

Σήμερα, βρίσκει παρηγοριά σε αυτή την πειθαρχία, αλλά αγκαλιάζει παράλληλα και το σώμα και τη σεξουαλικότητά της. Ενώ κάποτε ονειρευόταν να φορέσει το ράσο της μοναχής, τώρα μοιράζεται με υπερηφάνεια βίντεο όπου κάνει γιόγκα με μπικίνι, διδάσκοντας στους ακόλουθούς της για την πνευματικότητα και τη σεξουαλικότητα.

«Με δίδαξαν ότι η σεξουαλικότητα είναι αμαρτία. Τώρα τη βλέπω ως ιερή. Το σώμα μου δεν είναι βάρος είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω την αλήθεια μου», λέει. «Η μοναχή που δεν έγινα ποτέ μού έμαθε πώς να είμαι η γυναίκα που είμαι σήμερα. Η εγκατάλειψη εκείνου του μονοπατιού ήταν το πρώτο μου βήμα προς την ελευθερία».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ