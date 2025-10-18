Εστιατόριο αποκαλύπτει τι συνέβη όταν ένας πελάτης πλήρωσε γεύμα των 40$ με χαρτονόμισμα 1.000$

Πελάτης σε εστιατόριο των ΗΠΑ έκανε μια σοκαριστική κίνηση αφού παρέλαβε τον λογαριασμό από τον σερβιτόρο.

Ένα εστιατόριο στο Μιζούρι των ΗΠΑ αποκάλυψε μια σοκαριστική εξέλιξη όταν ένας πελάτης πλήρωσε τον λογαριασμό του με χαρτονόμισμα 1.000$. Το «Michael's Bar and Grill» εξήγησε ότι ένας πελάτης που γευμάτιζε στο εστιατόριο είχε παραγγείλει ένα μπέργκερ και διάφορα συνοδευτικά πριν φωνάξει τον σερβιτόρο, ζητώντας του να πληρώσει τον λογαριασμό.

Το εστιατόριο ανέφερε ότι ο πελάτης ρώτησε τον σερβιτόρο αν είχε ρέστα από χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων. Κι ενώ εκείνος πήγε στο ταμείο για να φέρει τα ρέστα, ο άντρας έκανε μια σοκαριστική κίνηση.

Η έκπληξη του σερβιτόρου

Το First Alert 4 εξηγεί ότι αντί να περιμένει να επιστρέψει ο σερβιτόρος για να πληρώσει τον λογαριασμό των 40$, ο πελάτης εξαφανίστηκε από το εστιατόριο αφήνοντας πίσω ένα πλαστό χαρτονόμισμα 1.000$. Μέχρι να συνειδητοποιήσει το προσωπικό τι είχε συμβεί, ο άντρας είχε ήδη φύγει από το πάρκινγκ.

«Δυστυχώς, έχει συμβεί αρκετές φορές τελευταία», είπε η Kristina Moriarty, υπάλληλος του Michael’s Bar and Grill. «Δουλεύουμε για τα φιλοδωρήματά μας και αυτό μας επηρεάζει. Τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ μικρά για να συνεχίζει να συμβαίνει αυτό,» είπε η Dawn Lamb, που εργάζεται στο Michael's εδώ και 32 χρόνια.

Η αντίδραση του εστιατορίου

Η ομάδα που εργάζεται στο εστιατόριο αποφάσισε να πάρει πιο δραστικές αποφάσεις για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον. «Να το ξέρετε, αν το κάνετε αυτό, θα σας εκθέσουμε και θα το δημοσιοποιήσουμε. Έτσι θα μπορέσουμε να το αποτρέψουμε στο μέλλον», είπε η Lamb.

Μετά την επένδυση σε κάμερες και επιπλέον μέτρα ασφαλείας, το Michael's δημοσίευσε μια φωτογραφία του πελάτη που είχε φύγει χωρίς να πληρώσει. «Έχουμε κάμερες παντού. Έχουμε αναγνώριση πινακίδων, έχουμε αναγνώριση προσώπου που αναγκαστήκαμε να επενδύσουμε, γιατί δυστυχώς, αυτά τα πράγματα συνεχίζουν να συμβαίνουν σε μικρές επιχειρήσεις εδώ γύρω», εξήγησε η Moriarty.

Η επιστροφή του πελάτη

Μετά τη δημοσίευση του εστιατορίου για τον άντρα που δεν είχε πληρώσει, εκείνος αποφάσισε να τους επισκεφθεί λίγες μέρες αργότερα. Η Moriarty πρόσθεσε ότι, πιθανότατα βλέποντας τη δημοσίευση, ο πελάτης επέστρεψε για να πληρώσει τον λογαριασμό των 40$ και άφησε επίσης φιλοδώρημα για τον σερβιτόρο. Επιπλέον, ζήτησε συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά του.

