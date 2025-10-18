Σκίτσα σε βράχο ηλικίας 9.000 ετών αποδεικνύουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι γνώριζαν για τους δεινόσαυρους ( vid)

Οι πρώτοι άνθρωποι της Γης φαίνεται τελικά ότι γνώριζαν για τους δεινόσαυρους.

Ερευνητές ανακάλυψαν στη Βραζιλία βράχους ηλικίας 9.000 ετών με σχέδια χαραγμένα πάνω τους, τοποθετημένους δίπλα σε αποτυπώματα που πιστεύεται ότι ανήκουν σε δεινόσαυρους από την Κρητιδική Περίοδο πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια.

Τα σχέδια, γνωστά ως πετρογλύφοι, βρέθηκαν στον αγροτικό χώρο Serrote do Letreiro στην Πολιτεία Paraíba, στην Ανατολική Βραζιλία. Οι ερευνητές εντόπισαν για πρώτη φορά τα σημάδια το 1975, αλλά πρόσφατες έρευνες με τη χρήση drones εντόπισαν τα σχέδια.

Τα σκίτσα διαφέρουν στο στυλ, υποδηλώνοντας ότι συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι. Η ομάδα πιστεύει ότι οι χαράξεις τοποθετήθηκαν σκόπιμα δίπλα στα αποτυπώματα δεινοσαύρων, με κάποια να βρίσκονται μόλις δύο έως τέσσερις ίντσες μακριά. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τέχνη μπορεί να ανήκει σε «μικρές ημινομαδικές ομάδες κυνηγών και συλλεκτών» που ζούσαν στην περιοχή μεταξύ 9.400 και 2.620 ετών πριν.

Η διασταύρωση της παλαιοντολογίας με την αρχαιολογία

«Οι αρχαίες επιγραφές (πετρογλύφοι), στρατηγικά τοποθετημένες γύρω από τα αποτυπώματα δεινοσαύρων, αποκαλύπτουν τον βαθύ σεβασμό για τα απολιθώματα ανάμεσα στις αρχαίες, ιθαγενείς κοινότητες της Βραζιλίας», έγραψε ο Leonardo Troiano, Συντονιστής Συνεργασίας και Προώθησης στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορικής και Καλλιτεχνικής Κληρονομιάς (Βραζιλία).

«Τα ευρήματα συνδέουν τα αρχέγονα σύμβολα με το απολιθωμένο αρχείο και υπογραμμίζουν τη σχέση των ντόπιων με τα απολιθώματα. Τελικά, αυτός ο χώρος αποτελεί απόδειξη της πορείας του είδους μας και της συνεχιζόμενης ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με τον φυσικό κόσμο και τα απολιθώματά του (ιδιαίτερα πλούσια στη Βραζιλία). Ως εκ τούτου, αυτός ο ιδιαίτερος χώρος αποτελεί αναπόσπαστο και μοναδικό κομμάτι της συλλογικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Τα ευρήματα της ομάδας παρέχουν εικόνα για τη διασταύρωση της παλαιοντολογίας με την αρχαιολογία – ιδιαίτερα στον χώρο του Serrote. Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Troiano ανέφερε ότι η ομάδα «δεν θα μπορούσε να είναι πιο υπερήφανη». Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την ομάδα του, αναφέρθηκε στους Aline Marcele Ghilardi και Tito Aureliano, παλαιοντολόγους, και στην Heloisa Bitú, αρχαιολόγο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ