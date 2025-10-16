Ποια χώρα δίνει 2.000 ευρώ τον μήνα αφορολόγητα σε συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται: Το ελληνικό μοντέλο

Η Γερμανία θεσπίζει επίδομα 2.000 ευρώ τον μήνα, αφορολόγητο, για συνταξιούχους που επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Τι προβλέπει το σχέδιο Μερτς, πόσο κοστίζει και τι κάνει ήδη η Ελλάδα.

Η σύνταξη μοιάζει για πολλούς με έναν μακρινό στόχο που ολοένα απομακρύνεται, καθώς οι πιέσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα της Ευρώπης αυξάνονται. Την ώρα που αρκετές χώρες αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν ενεργό το γηράσκον εργατικό τους δυναμικό, η Γερμανία προχωρά σε μια πρωτοβουλία που προκαλεί συζήτηση: προσφέρει 2.000 ευρώ τον μήνα αφορολόγητα στους συνταξιούχους που επιλέγουν να παραμείνουν στην εργασία.

Το μέτρο εντάσσεται στο σχέδιο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και την αναζωογόνηση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης και μιας εκ των ισχυρότερων στον κόσμο. Σύμφωνα με τους Financial Times, το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος περίπου 890 εκατ. ευρώ.

Το «φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων»

Ο Μερτς είχε δεσμευτεί για το συγκεκριμένο μέτρο προεκλογικά, παρουσιάζοντάς το ως κομβικό στοιχείο του λεγόμενου «φθινοπώρου των μεταρρυθμίσεων». Η Γερμανία αντιμετωπίζει σήμερα οξεία κρίση δεξιοτήτων, μετά από τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας, ενώ η γήρανση του πληθυσμού επιτείνει το πρόβλημα.

Μέχρι το 2035, περίπου 4,8 εκατομμύρια εργαζόμενοι, δηλαδή το 9% του εργατικού δυναμικού, αναμένεται να αποσυρθούν. Το Βερολίνο ελπίζει ότι το νέο μέτρο θα κρατήσει στην αγορά εργασίας άτομα με εμπειρία και τεχνογνωσία, αυξάνοντας παράλληλα τα φορολογικά έσοδα και στηρίζοντας το κράτος πρόνοιας.

Πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται θα λαμβάνουν έως 2.000 ευρώ αφορολόγητα, πέρα από τη σύνταξή τους, ενώ θα συνεχίσουν να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι, εκτός από το εισόδημα των ίδιων, θα ενισχυθούν και τα οικονομικά των ταμείων υγείας και συντάξεων. Το Ινστιτούτο IW υπολογίζει ότι περίπου 340.000 εργαζόμενοι θα είναι επιλέξιμοι για το κίνητρο, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 1,4 δισ. ευρώ.

Το ελληνικό παράδειγμα

Η Ελλάδα έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να εργάζονται χωρίς περικοπή σύνταξης και φορολογώντας το επιπλέον εισόδημα με μειωμένο συντελεστή 10%. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, ο αριθμός των ενεργών συνταξιούχων αυξήθηκε από 35.000 το 2023 σε 250.000 τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των νέων εργαζομένων συνθέτουν μια δημογραφική πρόκληση για όλη την Ευρώπη. Για τη Γερμανία, το νέο μέτρο θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη βιωσιμότητα του κοινωνικού της κράτους. Με την Ευρώπη να γερνά και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης να πιέζονται αφόρητα, η ιδέα του «ενεργού συνταξιούχου» ίσως αποτελέσει το νέο μοντέλο εργασίας των επόμενων δεκαετιών.

