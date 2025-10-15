Η ελληνική παραλία που χρίστηκε «καλύτερη παγκοσμίως» καταστράφηκε από τον κόσμο και τους influencers

Η καλύτερη παραλία του κόσμου είναι ελληνική, αλλά τα τελευταία χρόνια έγινε έρμαιο των influencers με αποτέλεσμα να χάσει την αίγλη του παρελθόντος.

Μια ελληνική παραλία που έχει χαρακτηριστεί ως «η καλύτερη παραλία του κόσμου», καθώς διαθέτει ροζ άμμο, τιρκουάζ νερά και ρηχές λιμνοθάλασσες ιδανικές για κολυμβητές όλων των ηλικιών, έχει γίνει πόλος έλξης για τουρίστες που καταφθάνουν από κάθε γωνιά του κόσμου.

Ωστόσο, όλο και περισσότερες αναφορές τουριστών κάνουν λόγο για αδιανόητο συνωστισμό, μεγάλες ουρές και απροσδόκητα τέλη, με τους περισσότερους να ισχυρίζονται ότι η παραλία έχει πλέον γίνει θύμα της δικής της επιτυχίας. Τα τελευταία χρόνια, η άνοδος των social media και οι αμέτρητοι influencers που την επισκέπτονται για μια φωτογραφία, μόνο κακό έχουν κάνει την φήμη της παραλίας.

Η ελληνική παραδεισένια παραλία

Η παραλία Ελαφονήσι, που βρίσκεται στην νοτιοδυτική ακτή της Κρήτης, αναδείχθηκε «κορυφαία των καλύτερων παραλιών» στα Βραβεία The Travellers' Choice του TripAdvisor, τα οποία αξιολόγησαν 25 ξεχωριστές παραλίες σε όλη την Ευρώπη. Βασισμένα σε εκατομμύρια κριτικές και βαθμολογίες ταξιδιωτών, κάθε παραλία αξιολογείται βάσει βασικών παραμέτρων όπως η άμμος, η ποιότητα του νερού, η καθαριότητα και οι διαθέσιμες δραστηριότητες.

Το Ελαφονήσι, ως προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους, είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή χάρη στη ροζ άμμο, που δημιουργείται από θρυμματισμένα ροζ όστρακα μικροοργανισμών, αν και η ένταση του χρώματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη παλίρροια ή την εποχή. Η παραλία διαθέτει επίσης μια ρηχή λιμνοθάλασσα με κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά, ασφαλή για παιδιά, και επιτρέπει εύκολη διάβαση προς το νησί Ελαφονήσι όταν η παλίρροια είναι χαμηλή.

Το νησί Ελαφονήσι, που προσεγγίζεται μέσω μιας ρηχής αμμουδιάς, φιλοξενεί έναν ξύλινο σταυρό που σημειώνει το σημείο ναυαγίου, καθώς και ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των ναυτικών.

Ως μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος προστασίας Natura 2000, η λιμνοθάλασσα φιλοξενεί επίσης την θαλάσσια χελώνα καρέτα, που σπάνια εντοπίζεται από τους επισκέπτες, οι οποίοι απαγορεύεται να παίρνουν δείγματα της προστατευόμενης ροζ άμμου.

Ο όγκος των τουριστών προκαλεί ανησυχία

Ενώ η παραλία Ελαφονήσι είναι γνωστή για την ομορφιά της, αυτός είναι και ο λόγος που έχουν αυξηθεί οι ανησυχίες για την αρνητική επίδραση των μεγάλων αριθμών τουριστών στο φυσικό περιβάλλον της.

Η κάποτε απομακρυσμένη παραλία τώρα λέγεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα συνωστισμού την περίοδο αιχμής, ειδικά καθώς οι επισκέπτες καταφθάνουν για να δουν μία από τις «καλύτερες του κόσμου», ενώ οι τουρίστες αναφέρουν ότι η ροζ άμμος έχει σχεδόν εξαφανιστεί και πως το κόστος είναι απροσδόκητα υψηλό.

Τα παράπονα των τουριστών

Μια γρήγορη αναζήτηση στο Instagram αποκαλύπτει αμέσως ένα ατελείωτο πλέγμα φωτογραφιών και βίντεο με influencers να ποζάρουν για την τέλεια λήψη. Παρόλο που το Ελαφονήσι διατηρεί βαθμολογία 4,4 αστεριών στο TripAdvisor, πολλοί έχουν δημοσιεύσει στην πλατφόρμα τα παράποντά τους μετά την επίσκεψή τους.

Κάποιος έγραψε: «Τα πάρκινγκ ήταν γεμάτα, η παραλία είχε πολύ κόσμο, έλεγχο αποδείξεων για ξαπλώστρες κάθε ώρα, δεν υπήρχαν τουαλέτες κλπ. Φύγαμε μετά από δύο ώρες και η επόμενη παραλία Φαλάσαρνα ήταν 5/5!!».

Άλλος είπε: «Δεν αξίζει τον κόπο, όταν φτάνεις σε στέλνουν σε πάρκινγκ, για το οποίο πρέπει να πληρώσεις 5 ευρώ. Μετά περπατάς πολύ για να φτάσεις στην παραλία όπου περπατά πολύς κόσμος. Δεν υπάρχει κάτι να δεις. Δεν ξέρω γιατί λένε ότι είναι από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης. Έχω δει πολύ πιο όμορφες παραλίες».

Ένας τρίτος μοιράστηκε: «Ένας μαγευτικός τόπος σίγουρα, ροζ άμμος επίσης… Όμως ο κόσμος είναι πάρα πολύς και μεταξύ άλλων τα πάρκινγκ επί πληρωμή, τα τουριστικά λεωφορεία, τα μαγαζιά με σουβενίρ χαλάνε λίγο τη διασκέδαση». Ωστόσο, κάποιος άλλος αντέκρουσε: «Καθόλου ροζ άμμος ορατή! Μια ωραία ρηχή αμμώδης παραλία, αλλά δεν αξίζει δύο ώρες οδήγησης και εύχομαι να μην είχα σπαταλήσει μια μέρα εδώ».

Ένας ακόμη επισκέπτης συνέκρινε την παραλία με την Disneyland, γράφοντας: «Αμέτρητοι (κυριολεκτικά εκατοντάδες άνθρωποι) επιστρέφουν από την παραλία στην αντίθετη κατεύθυνση. Καταστήματα με σουβενίρ, σούπερ μάρκετ κ.λπ. Αν χρειαστείς τουαλέτα, κοστίζει ένα ευρώ». Παρόμοιες απόψεις εξέφρασαν και ντόπιοι, οι οποίοι είπαν στην Telegraph ότι η περιοχή έχει γίνει «παγίδα τουριστών».

«Κάποτε ήταν παράδεισος»

Ένας σερβιτόρος που εργάζεται στην ταβέρνα AntaMa είπε: «Πηγαίναμε στο Ελαφονήσι με τα παιδιά και ήταν παράδεισος. Αλλά πλέον δεν θα βρεις Έλληνες εκεί. 20 ή 30 ευρώ για ξαπλώστρες; 5 ευρώ για ένα μπουκάλι νερό; Μας έχουν εκτοπίσει οι τιμές».

Ο ιδιοκτήτης μιας τοπικής εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων ανέφερε επίσης: «Το TripAdvisor ήταν το φιλί του θανάτου για το Ελαφονήσι. Είναι σαν τη Σαντορίνη – οι άνθρωποι έρχονται μόνο και μόνο για τις φωτογραφίες».

