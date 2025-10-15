Η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο: Έχει περιουσία 470 δισ. δολάρια και 7 μεγάλες αθλητικές ομάδες

Η αμύθητη περιουσία της πλουσιότερης οικογένειας στον κόσμο και η σύνδεση της με τον αθλητικό κόσμο.

Η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο διαθέτει περιουσία που κόβει την ανάσα, ύψους 470 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και είναι ιδιοκτήτρια μερικών από τις μεγαλύτερες αθλητικές ομάδες παγκοσμίως.

Μπορεί ο Έλον Μασκ μπορεί να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Γη, ωστόσο όταν μιλάμε για κληρονομημένο πλούτο, κανείς δεν ξεπερνά τη δυναστεία Walmart -τους κληρονόμους της αυτοκρατορίας- ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς τη σύνδεσή τους (μέσω γάμου) με τον αθλητικό κολοσσό Σταν Κρένκε.

Αν συνδυάσουμε την τεράστια περιουσία της οικογένειας Walton family, ύψους 449,8 δισ. δολαρίων και την περιουσία του Κρένκε, ύψους 21,3 δισ. δολαρίων, προκύπτει μια κολοσσιαία ένωση αξίας 470,1 δισ. δολαρίων. Κυριολεκτικά πρόκειται για περισσότερα χρήματα από το ΑΕΠ των περισσότερων χωρών.

Η ιστορία της οικογένειας Γουόλτον

Η ιστορία της περιουσίας των Γουόλτον είναι γνωστή σε κάθε Αμερικανό. Το 1962, οι αδελφοί Σαμ και Μπαντ Γουόλτον άνοιξαν το πρώτο κατάστημα Walmart στο Άρκανσο, με στόχο να προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές. Σήμερα, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο λιανεμπορικό κολοσσό με πάνω από 10.000 καταστήματα και τεράστια επιρροή στην αγορά.

Παρά τον ασύλληπτο πλούτο τους, οι Γουόλτον είναι διαβόητα διακριτικοί. Δεν επιδεικνύουν τον πλούτο τους όπως άλλοι δισεκατομμυριούχοι, αλλά οι κινήσεις τους μιλούν από μόνες τους, ιδιαίτερα στον χώρο του αθλητισμού.

Το 2022, η οικογένεια αγόρασε την ομάδα Denver Broncos του πρωταθλήματος National Football League για το ποσό ρεκόρ των 4,7 δισ. δολαρίων. Ο Γκρεγκ Πένερ, εγγονός εξ αγχιστείας του Σαμ Γουόλτον, είναι πλέον ο CEO της ομάδας. Αλλά αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Ο Κρένκε παντρεύτηκε την Αν Γουόλτον, συνδέοντας έτσι δύο αθλητικές αυτοκρατορίες.

Ο ίδιος έχει δεσμούς με:

Arsenal F.C. (Πρέμιερ Λιγκ),

Los Angeles Rams (NFL),

Denver Nuggets (NBA),

Colorado Avalanche (NHL),

καθώς και με την ομάδα Colorado Mammoth του πρωταθλήματος National Lacrosse League.

Η περιουσία των μελών της οικογένειας Γουόλτον

Η καθαρή αξία των μελών της οικογένειας σύμφωνα με Forbes είναι:

Ρομπ Γουόλτον & Οικογένεια: 123,8 δισ. δολάρια

Τζιμ Γουόλτον & Οικογένεια: 121,2 δισ. δολάρια

Άλις Γουόλτον: 112,5 δισ. δολάρια

Λούκας Γουόλτον: 41,8 δισ. δολάρια

Κρίστι Γουόλτον: 20,7 δισ. δολάρια

Νάνσι Γουόλτον Λόρι: 16,6 δισ. δολάρια

Αν Γουόλτον Κρένκι: 13,2 δισ. δολάρια

Στάνλεϊ Κρένκι: 21,3 δισ. δολάρια.

Ναι, μιλάμε για οκτώ άτομα της ίδιας οικογένειας που βρίσκονται στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes, ενώ και οι απόγονοί τους διαθέτουν περιουσίες εκατομμυρίων.

Αν και οι Γουόλτον έκαναν όνομα μέσω της Walmart, σήμερα επενδύουν και σε πολλούς άλλους τομείς, με τον αθλητισμό να αποτελεί βασικό πυλώνα της αυτοκρατορίας τους.

