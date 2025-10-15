Τέλος τα προκάτ: Σπίτια-κάψουλες φέρνουν επανάσταση στη στέγαση στην Ευρώπη

Τα σπίτια-κάψουλες φτάνουν στην Ευρώπη, φέρνοντας επανάσταση στη στέγαση. Μικρές, modular κατοικίες με πλήρη αυτοματισμό, γρήγορη εγκατάσταση και ανθεκτικά υλικά προσφέρουν νέα λύση για οικονομική και έξυπνη διαμονή.

Η Ευρώπη υποδέχεται μια καινοτομία στον τομέα της στέγασης, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και χρησιμοποιούμε τον χώρο μας. Τα προκατασκευασμένα σπίτια, που για χρόνια θεωρούνταν η βασική λύση για γρήγορη στέγαση, δίνουν τώρα τη θέση τους στα λεγόμενα «σπίτια-κάψουλες», άμεσα εισαγόμενα από την Κίνα.

Το βασικό μοντέλο της «μικρο-κατοικίας» καλύπτει 40 τετραγωνικά μέτρα, αλλά διαθέτει modular σχεδιασμό, που επιτρέπει την προσθήκη χώρων με την πάροδο του χρόνου. Ο χρόνος κατασκευής και αποστολής είναι σύντομος, μόλις τρεις μήνες, γεγονός που το καθιστά ιδανική λύση για όσους αναζητούν γρήγορη και οικονομική στέγαση.

Τα υλικά κατασκευής

Η κατασκευή των κατοικιών χρησιμοποιεί ανθεκτικά υλικά, όπως δομικό αλουμίνιο και γαλβανισμένο χάλυβα, ενώ διαθέτει θερμομόνωση και ακουστική μόνωση, εξασφαλίζοντας αντοχή στην υγρασία και στη διάβρωση. Το σπίτι λειτουργεί με προηγμένο σύστημα αυτοματισμού και μπορεί να χειριστεί βασικές λειτουργίες με φωνητικές εντολές. Ένα avatar ανταποκρίνεται σε εντολές όπως άνοιγμα κουρτινών, φωτισμός ή άνοιγμα της στέγης, φέρνοντας μια διάσταση τεχνολογίας αιχμής στο χώρο της κατοικίας.

Τιμές και εγγύηση

Η τιμή για το βασικό μοντέλο ξεκινά από 70.000 ευρώ και περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνιο, κλιματισμό, προβολέα και οικιακό αυτοματισμό. Τα πιο εξελιγμένα μοντέλα φτάνουν έως και 85.000 ευρώ και προσφέρουν επιπλέον ανέσεις, όπως αναδιπλούμενη οροφή, τζακούζι και αεροθερμική θέρμανση. Η συντήρηση είναι ελάχιστη, με 25ετή εγγύηση βαμμένου αλουμινίου και 50ετή εγγύηση κατασκευής.

Οι ιδρυτές της εταιρείας βλέπουν σε αυτή την καινοτομία όχι μόνο μια επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά και μια λύση σε ένα χρόνιο κοινωνικό πρόβλημα: την έλλειψη στέγης.

Με την τεχνολογία, την ταχύτητα εγκατάστασης και την ανθεκτικότητα των υλικών, οι μικρο-κατοικίες υπόσχονται να φέρουν επανάσταση στον κόσμο της στέγασης, συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και βιωσιμότητα σε μικρούς αλλά λειτουργικούς χώρους.

Φέτος, συναντήσαμε στη Λευκάδα σπίτια-κάψουλες σε εκτάσεις αγορασμένες από ξένους επενδυτές, oι οποίοι προτίθενται να τα χρησιμοποιήσουν ως airbnb.

