«Είμαι Βίκινγκ»: Αμερικανός άφησε τη ζωή του για ένα μπαρ στον Αρκτικό Κύκλο

Μετά από χρόνια πίσω από τα κάγκελα, ένας Αμερικανός αλλάζει τη ζωή του και βρίσκει την ευτυχία δουλεύοντας σε μπαρ πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο. «Η Νορβηγία είναι το σπίτι μου».

Μετά από χρόνια πίσω από τα κάγκελα, ο Αμερικανός Ρόμπερτ Ε. Γιάρμπερ αποφάσισε να τα αφήσει όλα πίσω και να ξεκινήσει από την αρχή, αυτή τη φορά στο πιο βόρειο σημείο της Ευρώπης.

Ο άλλοτε φυλακισμένος και απογοητευμένος από τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταξίδεψε σε 44 χώρες προτού καταλήξει στη Νορβηγία, στο Τρόμσο, την πόλη που βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο. Εκεί εργάζεται πλέον ως μπάρμαν και διευθυντής σε τοπικό μπαρ, κερδίζοντας περίπου 46.000 δολάρια τον χρόνο (περισσότερα από 40.000 ευρώ).

«Υπάρχει τόση αγάπη και νιώθω τόσο ευπρόσδεκτος. Η Νορβηγία είναι το σπίτι μου. Όταν επιστρέφω στις Ηνωμένες Πολιτείες, αισθάνομαι σαν ψάρι έξω από το νερό», λέει χαρακτηριστικά στο CNBC.

Από τα κελιά της φυλακής στη δεύτερη ευκαιρία

Η ζωή του Γιάρμπερ μόνο εύκολη δεν ήταν. Μετά από δύο σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο που έβαλαν τέλος στα όνειρά του για αθλητική καριέρα, εγκατέλειψε το κολέγιο και κατέληξε να εργάζεται περιστασιακά σε εστιατόρια.

Το 2006, ένας καβγάς με φίλο του κατέληξε σε βίαιο επεισόδιο, το οποίο του κόστισε τέσσερα χρόνια φυλάκισης στο Όρεγκον. Μετά την αποφυλάκισή του, προσπάθησε ανεπιτυχώς να βρει δουλειά, ώσπου, απελπισμένος, μπλέχτηκε ξανά με παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που τον οδήγησε ξανά στη φυλακή για άλλους 14 μήνες.

Αποφυλακίστηκε οριστικά το 2014 και αποφάσισε να αλλάξει τη μοίρα του. Μετά από μια σύντομη περίοδο εργασίας στην Αλάσκα, όπου δεν ένιωθε ευτυχισμένος, πήρε τη μεγάλη απόφαση: να αφήσει πίσω του την Αμερική και να αναζητήσει τη δική του «επανεκκίνηση» στην Ευρώπη.

Μια νέα αρχή πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο

Στο Τρόμσο, μια μικρή πόλη γνωστή για το βόρειο σέλας και τις ατελείωτες νύχτες του χειμώνα, ο Ρόμπερτ βρήκε όχι μόνο δουλειά αλλά και σκοπό. Εργάζεται στο μπαρ του ξενοδοχείου Havblikk στο Τρόμσνταλεν, απολαμβάνοντας μια ήρεμη, σχεδόν στοχαστική καθημερινότητα.

«Έμαθα να αγαπώ την απλότητα. Δεν χρειάζομαι πια πολλά για να είμαι ευτυχισμένος», λέει. Σήμερα δηλώνει περήφανος για τη νέα του ταυτότητα: «Είμαι Βίκινγκ».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ