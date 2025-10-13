Έμεινε με 32 τόνους πατάτες που κανείς δεν ήθελε - μέχρι που το χωράφι του πλημμύρισε από αυτοκίνητα!

Όταν οι χονδρέμποροι απέρριψαν 32 τόνους πατάτες λόγω «αισθητικών ελαττωμάτων», ένας αγρότης στην Ελβετία αποφάσισε να τις πουλήσει απευθείας στους καταναλωτές και εκατοντάδες άνθρωποι έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Μια συνθήκη που ξεκίνησε και εξελίχθηκε σε αποτυχία, κατέληξε σε μάθημα αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας. Ο Jan Ryser, αγρότης από το Golaten στο καντόνι της Βέρνης, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απροσδόκητη κρίση: οι χονδρέμποροι απέρριψαν ολόκληρη τη σοδειά του, περίπου 32 τόνους πατάτες, επειδή είχαν «αισθητικά ελαττώματα». Δεν ήταν αρκετά όμορφες για τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Αντί να αφήσει τους κόπους μηνών να πάνε χαμένοι, ο Ryser αποφάσισε να δράσει διαφορετικά. Άνοιξε το αγρόκτημά του στο κοινό και έβαλε μια απλή ανακοίνωση: όποιος ήθελε, μπορούσε να αγοράσει ένα σακί δέκα κιλών με δέκα ελβετικά φράγκα (περίπου 10,74 ευρώ).

Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, εκατοντάδες αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρά στο αγρόκτημά του, όπως μετέδωσε το 20-Minuten. Ο κόσμος ερχόταν όχι μόνο για να αγοράσει πατάτες, αλλά και για να στείλει μήνυμα κατά της σπατάλης τροφίμων. Ο ίδιος ο Ryser, μαζί με βοηθούς, του φόρτωνε προσωπικά τους σάκους στα πορτμπαγκάζ των επισκεπτών, ευχαριστώντας έναν προς έναν.

Έφυγαν 22 τόνοι!

Μέσα σε λίγες ώρες, είχε ήδη διαθέσει τη μεγαλύτερη ποσότητα της σοδειάς του. «Πουλήσαμε 22 τόνους και δεχθήκαμε πάνω από 1.800 παραγγελίες για σακούλες των δέκα κιλών», δήλωσε συγκινημένος ο Ελβετός αγρότης. «Είμαι βαθιά ευγνώμων. Δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση. Είναι συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι στηρίζουν εμάς τους αγρότες».

Πολλοί από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο αγρόκτημα του Jan Ryser, αγόραζαν -όχι μόνο για τον εαυτό τους-, αλλά και για φίλους ή γείτονες. Ένας εξ αυτών, ο Bernard, πολίτης γαλλικής καταγωγής, προμηθεύτηκε 100 κιλά πατάτες. «Είναι ντροπή το πώς τα σούπερ μάρκετ πετούν τα προϊόντα των αγροτών για ασήμαντους λόγους», είπε. «Αγόρασα για μένα και επτά γείτονες. Τουλάχιστον, έτσι βοηθάμε έναν άνθρωπο που το αξίζει».

Από μια φαινομενική αποτυχία, ο Jan Ryser κατάφερε να μετατρέψει τη δυσκολία του σε ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη σπατάλη και υπέρ της αλληλεγγύης. Το χωράφι του πλημμύρισε με αυτοκίνητα, αλλά το πιο σημαντικό γέμισε με ελπίδα για τον ίδιο και όλους όσοι θα βρεθούν στη θέση του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ