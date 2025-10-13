«Οι 9... αμερικανιές που δεν θα έβαζα ΠΟΤΕ στο στόμα μου!»: Η προειδοποίηση ενός καρδιολόγου

Ο καρδιολόγος Sanjay Bhojraj, ιδρυτής του Well12, ενός προγράμματος ευεξίας που βοηθά τους ανθρώπους να αντιστρέψουν χρόνιες ασθένειες μέσω της διατροφής, απαριθμεί τα εννέα αμερικανικά πιάτα που δεν θα έτρωγε ποτέ.

«Δεν θα φάω ποτέ κανένα από αυτά τα φαγητά». Με αυτά τα λόγια, ο καρδιολόγος Sanjay Bhojraj , ιδρυτής του Well12, ενός προγράμματος ευεξίας που βοηθά τους ανθρώπους να αντιστρέψουν χρόνιες ασθένειες μέσω της διατροφής, της αναπνοής και της γονιδιωματικής, απαριθμεί τα εννέα αμερικανικά πιάτα που δεν θα έτρωγε ποτέ.

«Μετά από δύο δεκαετίες θεραπείας καρδιακών παθήσεων, φραγμένων αρτηριών και μεταβολικής δυσλειτουργίας, άρχισα να παρατηρώ ένα μοτίβο. Πολλοί από τους ασθενείς μου πίστευαν ότι έκαναν τα πάντα σωστά, όπως η τακτική άσκηση και η διαχείριση του άγχους τους, ωστόσο κατέληγαν στο γραφείο μου με σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα», εξηγεί σε άρθρο που γράφτηκε για το CNBC.

Και τι κοινό είχαν όλοι; Τις διατροφικές τους επιλογές. «Μερικές από τις πιο επιβλαβείς τροφές στην αμερικανική διατροφή δεν συνοδεύονται από προειδοποιητικές ετικέτες. Αντίθετα, διατίθενται στην αγορά ως «υγιεινές για την καρδιά», «φυτικές» ή «χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά». Αλλά πίσω από αυτές τις λέξεις-κλειδιά κρύβονται συστατικά που επιδεινώνουν τη φλεγμονή, αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και, με την πάροδο του χρόνου, βλάπτουν σιωπηλά τις αρτηρίες».

«Υπάρχουν εννέα αμερικανικά τρόφιμα που δεν θα έτρωγα ακόμη και αν με πλήρωνες, όχι επειδή είμαι εξτρεμιστής, αλλά επειδή έχω δει από πρώτο χέρι τι κάνουν στην ανθρώπινη καρδιά», σημειώνει ο γιατρός πριν προσφέρει μια λίστα με αυτά.

Η λίστα με τα 9 απαγορευμένα τρόφιμα

1. Ζαχαρούχα δημητριακά πρωινού

«Φαίνονται ακίνδυνα», σημειώνει ο γιατρός για αυτά, τα οποία συνήθως διατίθενται σε πολύχρωμες συσκευασίες με κινούμενα σχέδια ζώων. Ωστόσο, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. «Αυτή η απότομη αύξηση της ζάχαρης προκαλεί μια ξαφνική αύξηση ινσουλίνης, επιταχύνοντας τον μεταβολισμό σας και, με την πάροδο του χρόνου, φθείρει το αγγειακό σας σύστημα. Έχω δει ασθενείς να αναπτύσσουν αντίσταση στην ινσουλίνη, χρόνια κόπωση και καρδιαγγειακές επιπλοκές, και όλα αυτά σχετίζονται με το συγκεκριμένο διατροφικό τελετουργικό».

2. Επεξεργασμένα αλλαντικά

Ο γιατρός προτιμά οι ασθενείς του να ψήνουν το δικό τους στήθος γαλοπούλας ή κοτόπουλου και να το κόβουν σε φέτες αντί να χρησιμοποιούν αλλαντικά στα σάντουιτς. «Τα αλλαντικά συχνά συντηρούνται με νιτρικά και νιτρώδη άλατα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε καρκινογόνες ενώσεις στον οργανισμό». Επίσης, είναι γνωστό πως αυξάνουν την αρτηριακή πίεση.

3. Αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά

Ο γιατρός συνιστά την αντικατάστασή τους με ανθρακούχο νερό ή παγωμένο τσάι από βότανα, καθώς τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά «αυξάνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, υπερφορτώνουν τα επινεφρίδια και κατακλύζουν το σώμα με φλεγμονώδεις ενώσεις».

4. Τηγανητά fast food

Παρά τη γεύση τους, ο καρδιολόγος συνιστά την αποφυγή αυτών των τροφών: «Μαγειρεύονται σε βιομηχανικά έλαια σπόρων που οξειδώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες, σχηματίζοντας δυνητικά τοξικά υποπροϊόντα . Αυτά τα υποπροϊόντα ενσωματώνονται στα αρτηριακά τοιχώματα, προάγουν τη συσσώρευση πλάκας και αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών προσβολών».

5. Λευκό ψωμί και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες

«Όταν αφαιρείτε από ένα δημητριακό τις φυτικές ίνες, τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά του, μένει μια τροφή που λειτουργεί σαν ζάχαρη στο σώμα. Αυτό περιλαμβάνει το λευκό ψωμί και τα κράκερ», εξηγεί ο Sanjay Bhojraj. «Με την πάροδο του χρόνου, αυτό οδηγεί σε υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακών παθήσεων », γι' αυτό συνιστά την επιλογή ψωμιού ολικής αλέσεως.

6. Μαργαρίνη

Αν και κάποτε διαφημιζόταν ως μια υγιεινή εναλλακτική λύση αντί του βουτύρου, η αλήθεια είναι ότι «πολλές εκδοχές της εξακολουθούν να περιέχουν trans λιπαρά, τα οποία έχουν τροποποιηθεί χημικά για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους και είναι στην πραγματικότητα επιβλαβή για τον οργανισμό». Αυτό συμβαίνει επειδή τα trans λιπαρά δρουν αυξάνοντας την LDL χοληστερόλη (γνωστή ως κακή χοληστερόλη), μειώνοντας την HDL χοληστερόλη (γνωστή ως καλή χοληστερόλη) και προκαλώντας αρτηριακή δυσκαμψία.

7. Κρέατα φυτικής προέλευσης υψηλής επεξεργασίας

«Το να είναι ένα προϊόν φυτικής προέλευσης δεν σημαίνει πάντα ότι είναι και υγιές για την καρδιά. Πολλά υποκατάστατα κρέατος είναι υπερεπεξεργασμένα, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, φλεγμονώδη έλαια και συνθετικά πρόσθετα όπως μεθυλοκυτταρίνη και απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας. Το ότι κάτι δεν περιέχει κρέας δεν σημαίνει ότι είναι καλό για εσάς. Αν χρειάζεται πτυχίο χημείας για να αποκρυπτογραφήσετε την ετικέτα, πιθανότατα δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο σώμα σας », σημειώνει ο γιατρός, ο οποίος αντίθετα συνιστά την επιλογή φακών, φασολιών ή τόφου που έχουν υποστεί ελάχιστη επεξεργασία.

8. Έτοιμες σούπες

Ένα άλλο κλασικό πιάτο του σούπερ μάρκετ που επίσης δεν συνιστάται, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο γιατρό, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε αλάτι. «Η υπερβολική ποσότητα νατρίου αυξάνει την αρτηριακή πίεση, υπερφορτώνει τα νεφρά και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Αν δεν θα πίνατε ένα ποτήρι θαλασσινό νερό, σκεφτείτε το δύο φορές πριν πιείτε αυτή την υπερβολικά αλμυρή σούπα».

9. Αρωματισμένες κρέμες καφέ

«Αυτή η πρωινή... πιτσιλιά κρέμας στον καφέ μας, είναι συνήθως ένα χημικό κοκτέιλ: υδρογονωμένα έλαια, τεχνητά αρώματα και πρόσθετα σάκχαρα. Μπορεί να μην φαίνεται πολύ, αλλά μέρα με τη μέρα συσσωρεύεται, προάγοντας τη φλεγμονή και την αρτηριακή πλάκα πριν καν φύγετε από το σπίτι», εξηγεί ο γιατρός.





