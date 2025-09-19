Το TasteAtlas αποθεώνει τα ελληνικά γλυκά: Η λίστα με τα 16 καλύτερα, ποιο είναι στην κορυφή

Το Taste Atlas δημοσίευσε τη λίστα με τα κορυφαία ελληνικά γλυκά.

Η Ελλάδα είναι γνωστή για τις αλμυρές της γεύσεις, αλλά η παράδοση στα γλυκά δεν πάει και πίσω.

Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas κατέταξε τα κορυφαία ελληνικά επιδόρπια, από κλασικές λιχουδιές μέχρι και τοπικά «διαμάντια».

Οι «βασιλιάδες» της λίστας

Στην κορυφή βρίσκεται η μπουγάτσα (4.5), με τραγανό φύλλο και κρέμα, πασπαλισμένη με άχνη ζάχαρη. Ακολουθούν ο μπακλαβάς (4.4), το αξεπέραστο σιροπιαστό με ξηρούς καρπούς, και τα μελομακάρονα (4.4), που ξεφεύγουν από τα Χριστούγεννα και αγαπιούνται όλο τον χρόνο.

Στην τέταρτη θέση συναντάμε τη μηλόπιτα (4.4), ενώ το γαλακτομπούρεκο (4.3) συνεχίζει να θεωρείται σταθερή αξία σε κάθε γιορτή.

Η συνέχεια φέρνει πιο ελαφριές αλλά εξίσου αγαπημένες γεύσεις. Η γαλατόπιτα (4.2) και η πορτοκαλόπιτα (4.2) ξεχωρίζουν για την κρεμώδη υφή και τα αρώματά τους.

Τα αμυγδαλωτά (4.1) ακολουθούν, ενώ οι λουκουμάδες (4.0), είτε με μέλι και καρύδι είτε με σοκολάτα, μένουν διαχρονικό street food. Στο ίδιο γκρουπ, οι δίπλες (3.9) επιβεβαιώνουν τον γιορτινό τους χαρακτήρα.

Πιο παραδοσιακά γλυκά στα μισά της λίστας, πιο «εξειδικευμένα» στο τέλος

Η λίστα ολοκληρώνεται με αγαπημένα «οικογενειακά» γλυκά. Η Φανουρόπιτα (3.9), που φτιάχνεται παραδοσιακά στις 27 Αυγούστου, τα κουλουράκια και μουστοκούλουρα (3.9), που είναι αγαπημένη λιχουδιά μικρών και μεγάλων και αυτά η καρυδόπιτα (3.9) με τους κουραμπιέδες (3.8) και το ραβανί (3.8), σιροπιαστό και ανάλαφρο.

Στις τελευταίες θέσεις, αλλά πάντα αγαπημένα, συναντάμε τον χαλβά (3.6), την καλοκαιρινή καρπουζόπιτα (3.6), το ρυζόγαλο (3.6) και τα γλυκά του κουταλιού (3.5).

