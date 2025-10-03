Η διατροφή που «σβήνει» τον πρόωρο θάνατο: Μπορεί να σου χαρίσει 30% περισσότερη ζωή

Ανακάλυψε τη διατροφή που μπορεί να μειώσει τον πρόωρο θάνατο κατά 30%, ενώ προστατεύει το περιβάλλον. Τι περιλαμβάνει και γιατί την προτείνουν οι επιστήμονες;

Δεν χρειάζεσαι εξαντλητικές δίαιτες, ούτε να κόψεις εντελώς το φαγητό που αγαπάς. Η Planetary Health Diet ή διατροφή για την υγεία του πλανήτη είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη διατροφή που μπορεί να μειώσει τον πρόωρο θάνατο κατά σχεδόν 30% και ταυτόχρονα να προστατέψει το περιβάλλον.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή EAT-Lancet, η υιοθέτηση αυτής της διατροφής θα μπορούσε να αποτρέψει έως και 15 εκατομμύρια θανάτους ετησίως παγκοσμίως, ενώ θα μείωνε ριζικά τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου, διαβήτη, καρδιακών παθήσεων και άλλων χρόνιων νοσημάτων.

Τι περιλαμβάνει η διατροφή Planetary Health;

Η διατροφή αυτή δίνει έμφαση σε φυτικά τρόφιμα, περιορίζοντας την υπερκατανάλωση ζωικών προϊόντων, ιδιαίτερα του κόκκινου κρέατος. Δεν πρόκειται για δίαιτα στέρησης, αλλά για ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο με τεράστια οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον.

Καθημερινά πρέπει να καταναλώνονται:

150g δημητριακά ολικής αλέσεως (3-4 μερίδες)

500g φρούτα & λαχανικά (τουλάχιστον 5 μερίδες)

25g ξηροί καρποί (1 μερίδα)

75g όσπρια (1 μερίδα)

Εβδομαδιαία κατανάλωση ζωικών προϊόντων:

Ψάρι: έως 700g (2 μερίδες)

Πουλερικά: έως 400g (2 μερίδες)

Κόκκινο κρέας: έως 200g (1 μερίδα)

Γαλακτοκομικά: έως 500g την ημέρα (1 μερίδα γάλα, γιαούρτι ή τυρί)

Προτείνεται επίσης μείωση ζάχαρης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών, ιδιαίτερα από επεξεργασμένα τρόφιμα.

Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η διατροφή;

Η Planetary Health Diet δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας αποτελεί επίσης μια κρίσιμη λύση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ακολουθούν οι βασικοί λόγοι που την καθιστούν τόσο απαραίτητη:

1. Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως και 50%

Η παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων ευθύνεται για περίπου το 30% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Υιοθετώντας την Planetary Health Diet, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μπορούν να μειωθούν στο μισό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

2. Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων

Η διατροφή αυτή προάγει καλύτερη διαχείριση νερού, περιορίζοντας την υπερκατανάλωση που απαιτείται για την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Παράλληλα, συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αποτρέποντας την αποψίλωση δασών για καλλιέργειες και κτηνοτροφία.

3. Στροφή προς βιώσιμη γεωργία

Η φυτοκεντρική προσέγγιση της διατροφής ενισχύει τις καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερους πόρους και παράγουν λιγότερα απόβλητα. Έτσι, προωθείται μια βιώσιμη γεωργική πρακτική που σέβεται το περιβάλλον και εξασφαλίζει τροφή για όλους στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Johan Rockström, συν-πρόεδρο της EAT-Lancet και διευθυντή του Potsdam Institute for Climate Impact Research: “Το πώς παράγουμε και καταναλώνουμε φαγητό επηρεάζει τον αέρα, το νερό, το έδαφος και την υγεία μας. Χωρίς αλλαγή στο διατροφικό σύστημα, δεν έχουμε ελπίδα για έναν υγιή πλανήτη.”

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ