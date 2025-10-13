Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Άννα Κυριακού: Η «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες»

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού, η «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες».

Έφυγε απ' τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η ηθοποιός Άννα Κυριακού.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφεε στο προφίλ του: «Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακου που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή στα 95 της. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρό μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια. Η θρυλική θεία Μπεμπέκα από τις Τρεις Χάριτες που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της. Θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο της, Χρήστο».

Ποια ήταν η Άννα Κυριακού

Η Άννα Κυριακού ήταν ιδιαίτερα αγαπητή για τους ρόλους της στην τηλεόραση όπως αυτός της «Μπεμπέκας» στις «Τρεις Χάριτες» καθώς και της «θείας Μάρως» στο «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Αξιόλογη ήταν και η εμφάνισή της και στον κινηματογράφο: Ο μεθύστακας (1950), Τα τέσσερα σκαλοπάτια (1951), Η Αγνή του λιμανιού (1952), Να πεθερός να μάλαμα (1959), Ζητείται ψεύτης (1961), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Ζητείται επειγόντως γαμπρός (1971), Safe Sex (1999), Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο (2001), Οξυγόνο (2003) ήταν μερικές από τις ταινίες που είχε εμφανιστεί.

Ακόμη, έλαβε μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως στο «Εκείνος κι εκείνος», «Η Γειτονιά μας» και «Γιούγκερμαν» της δεκαετίας του 1970 καθώς και στις «Επτά θανάσιμες πεθερές», όπου έκανε την κακιά πεθερά. Ιδιαίτερα πλούσιο είναι και το θεατρικό ρεπερτόριο της στο ραδιόφωνο, στις γνωστές εκπομπές Το θέατρο στο ραδιόφωνο, Το θέατρο της Δευτέρας κ.ά.

Το 1949 γράφτηκε στο Σ.Ε.Η. Παντρεύτηκε τον γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Αποστολίδη.

