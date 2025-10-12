«Μυρίζουν υπέροχα»: Η Ντρου Μπάριμορ έπεισε τους συμπαρουσιαστές της να μυρίσουν τα πόδια της και προκάλεσε… αναστάτωση

Ένα απρόσμενο -και μάλλον αμήχανο- στιγμιότυπο σημειώθηκε στο «The Drew Barrymore Show», όταν η Ντρου Μπάριμορ έπεισε τους συμπαρουσιαστές της να… μυρίσουν τα πόδια της.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για το πόσο συχνά πρέπει να πλένει κανείς τα πόδια του, η ηθοποιός έφερε την... πατούσα στη μύτη της και διαβεβαίωσε το κοινό ότι «μυρίζει τέλεια». Οι συμπαρουσιαστές της, Ρος Μάθιους και Σάνι Άντερσον, δεν δίστασαν να επιβεβαιώσουν τη δήλωσή της, λέγοντας ότι «τα πόδια της Ντρου μυρίζουν υπέροχα».

Το θέμα ξεκίνησε όταν η Άντερσον αναφέρθηκε σε άρθρο του Self για τη σημασία της καθημερινής υγιεινής των ποδιών, προκαλώντας μια συζήτηση που γρήγορα πήρε… απρόσμενη τροπή. Η Μπάριμορ παραδέχθηκε ότι πλένει τα πόδια της «μία φορά την εβδομάδα», ενώ μία γυναίκα από το κοινό αποκάλυψε ότι δεν τα πλένει ποτέ, κάτι που η παρουσιάστρια σχολίασε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Απλώς προσπαθώ να σώσω τον εαυτό μου, όχι τον πλανήτη!»

Η κουβέντα κορυφώθηκε με ατάκες για το πιπίλισμα δαχτύλων, προκαλώντας νευρικά γέλια στο κοινό και στους συνεργάτες της. «Να προσποιηθώ ότι αυτό με ερεθίζει; Είναι ηλίθιο!» είπε γελώντας η Μπάριμορ, βάζοντας το δάχτυλό της στο στόμα της για να μιμηθεί τη σκηνή.

Όπως σχολίασε στο τέλος η ίδια με αυτοσαρκασμό: «Δεν έχω προβλήματα με τη μυρωδιά, αλλά σίγουρα έχω άλλα προβλήματα!»

Το επεισόδιο έκανε τον γύρο των social media με τους χρήστες να σχολιάζουν από απορία μέχρι ενθουσιασμό, ενώ αρκετοί αστειεύτηκαν πως ο τίτλος της εκπομπής θα έπρεπε να αλλάξει σε «The Drew Barrymore Shoe».

