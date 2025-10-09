Σάλος στην Τουρκία: Διάσημοι τραγουδιστές και ηθοποιοί στο στόχαστρο μεγάλης επιχείρησης για ναρκωτικά (vid)

Στο στόχαστρο των τουρκικών αρχών βρίσκονται 19 μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου της χώρας για υπόθεση ναρκωτικών.

Μεγάλη επιχείρηση των αρχών της Τουρκίας έχει προκαλέσει σάλο και αναστάτωση στον καλλιτεχνικό κόσμο της γειτονικής χώρας. Η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησε έφοδο σε σπίτια διάσημων τραγουδιστών και ηθοποιών, στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά.

Ανάμεσα στους 19 διάσημους που κλήθηκαν να δώσουν κατάθεση και δείγμα αίματος βρίσκονται μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της Τουρκίας, Πρόκειται για τις Hadise, Irem Derici, Demet Evgar, Berrak Tizunatac και τους Kaan Yildirim και Kubilay Aka.

Στα ονόματα υπάρχει και αυτό της Τουρκοκύπριας Ziynet Sali, γνωστής και στην Ελλάδα για τις ερμηνείες ελληνικών τραγουδιών στην Τουρκία. «Οι πληροφορίες ότι η πελάτισσά μου συνελήφθη είναι απολύτως ψευδείς. Έχει προσκληθεί να καταθέσει, αλλά βρίσκεται εκτός Τουρκίας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ziynet Sali δεν έχει καμία σχέση με τα πρόσωπα ή το αντικείμενο της έρευνας, δεν έχει καπνίσει ούτε τσιγάρο στη ζωή της! Πιστεύουμε ότι το όνομά της συμπεριλήφθηκε στην υπόθεση εκ παραδρομής», ανέφερε ο δικηγόρος της.

Τα ονόματα των 19 συλληφθέντων είναι τα εξής: Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgâr Babataş, Zeynep Meriç Örin Kespir Özkin, Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan.

Δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα

Σύμφωνα με την εισαγγελία Κωνσταντινούπολης δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ωστόσο οι καλλιτέχνες κλήθηκαν στη Στρατοχωροφυλακή Μάσλακ για κατάθεση και εξετάσεις αίματος.

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων αναμένονται να αφεθούν ελεύθεροι, με τις αρχές της Τουρκίας να μην έχουν προχωρήσει ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.

«Όλοι είχαν αντιδράσει στην σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης»

Η εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρει ότι όλοι τους είχαν αντιδράσει στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Σύμφωνα με το BBC, η προσαγωγή των καλλιτεχνών σόκαρε την τουρκική βιομηχανία του θεάματος. Η κίνηση αυτή έρχεται σε ένα κλίμα αυξανόμενων ανησυχιών στη χώρα σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Οι αντίπαλοι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλούν μια ευρύτερη καταστολή εναντίον καλλιτεχνών, μέσων ενημέρωσης και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης στη χώρα τους τελευταίους μήνες.

Τί προβλέπει η τουρκική νομοθεσία

Η τουρκική νομοθεσία προβλέπει για κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Ωστόσο, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει θεραπεία ή αναστολή εκτέλεσης ποινής για όσους κάνουν παράβαση για πρώτη φορά, αποφεύγοντας έτσι τον εγκλεισμό στη φυλακή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς αφορά πρόσωπα πρώτης γραμμής της τουρκικής μουσικής και τηλεοπτικής σκηνής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ