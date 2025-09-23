Η χώρα που δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 45 έτη

Με χαμηλό κόστος ζωής, φορολογικά κίνητρα και πρόγραμμα συνταξιοδότησης από τα 45, η Ταϊλάνδη εξελίσσεται σε κορυφαίο προορισμό για ξένους συνταξιούχους και εργαζόμενους που θέλουν πρόωρη αποχώρηση από τα εργασιακά.

Σε μια εποχή που η αύξηση του προσδόκιμου ζωής πιέζει τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά συστήματα, η Ταϊλάνδη αναδεικνύεται ως ένα απροσδόκητο, αλλά όλο και πιο δημοφιλές παράδειγμα.

Η χώρα της Νότιας Ασίας έχει μετατρέψει τη δημογραφική της πρόκληση -τη γήρανση του πληθυσμού- σε ευκαιρία, προσελκύοντας εργαζόμενους που θέλουν να αποσυρθούν πρόωρα, αλλά και ξένους συνταξιούχους που αναζητούν έναν οικονομικά προσιτό παράδεισο.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημογραφικά στοιχεία, η Ταϊλάνδη ήδη καταγράφει μείωση γεννήσεων και ταχεία αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού.

Μέχρι το 2050, σχεδόν το 30% των κατοίκων θα είναι άνω των 65 ετών. Παρά τις προκλήσεις, η κυβέρνηση και ιδιωτικοί φορείς έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο που καθιστά τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική για όσους σχεδιάζουν σύνταξη νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά

Χαμηλό κόστος ζωής: Το καθημερινό κόστος είναι 30% έως 40% χαμηλότερο από την Ευρώπη ή τις ΗΠΑ, με ενοίκια που ξεκινούν από περίπου 270 ευρώ τον μήνα σε νησιωτικές περιοχές.

Ευέλικτες άδειες παραμονής: Η ειδική «Visa Συνταξιοδότησης» για άτομα άνω των 50 ετών απαιτεί σχετικά προσιτά οικονομικά κριτήρια και παρέχει μακροχρόνια διαμονή.

Φορολογικά κίνητρα: Οι συντάξεις και τα εισοδήματα από το εξωτερικό απαλλάσσονται σε μεγάλο βαθμό από τη φορολόγηση.

Ποιότητα ζωής: Σύγχρονες υποδομές, εύκρατο τροπικό κλίμα, παραλίες, πολιτισμός και μια ενεργή διεθνής κοινότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα της Kasikorn Bank, το οποίο επιτρέπει σε εργαζόμενους ηλικίας 45 έως 59 ετών να αποχωρήσουν από την εργασία με ειδικά επιδόματα και αποζημιώσεις. Οι αιτήσεις γίνονται κάθε φθινόπωρο και η έγκριση εξαρτάται από την τράπεζα. Ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία, οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιπλέον μπόνους που αντιστοιχούν σε 8 έως 12 μηνιαίους μισθούς.

Την ώρα που σε χώρες όπως η Ισπανία η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται, η ταϊλανδέζικη εμπειρία δείχνει πώς η φιλοξενία ξένων συνταξιούχων και η δημιουργία κινήτρων πρόωρης συνταξιοδότησης μπορούν να ενισχύσουν την οικονομία και να αντισταθμίσουν τη γήρανση του πληθυσμού.

