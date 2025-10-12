Το πιο σπάνιο και ακριβό φτερό στον κόσμο: Ζυγίζει μόλις 9 γραμμάρια, αλλά αξίζει μια περιουσία (vid)

Ζυγίζει μόλις 9 γραμμάρια, κοστίζει περίπου 30.000 δολάρια. Το πιο ακριβό φτερό στον κόσμο ανήκει σε ένα εξαφανισμένο πτηνό της Νέας Ζηλανδίας και είναι εντυπωσιακό.

Ένα σπάνιο και εξαιρετικά καλοδιατηρημένο φτερό του εξαφανισμένου πουλιού huia δημοπρατήθηκε για 46.000 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (28.365 δολάρια), καθιστώντας το και επίσημα το πιο ακριβό φτερό στον κόσμο.

Το θαλάσσιο πτηνό huia, ήταν ενδημικό στη χώρα της Ωκεανίας και έχει εξαφανιστεί απ' τις αρχές του 20ού αιώνα. Λόγω της σπανιότητάς του έγινε στόχος πολλών Ευρωπαίων που εγκαταστάθηκαν στη χώρα, κάτι που οδήγησε γρήγορα στον αφανισμό του.

Το πιο ακριβό φτερό στον κόσμο δημοπρατήθηκε για περίπου 30.000 δολάρια και είναι του... huia

Τα φτερά του πουλιού εξακολουθούν να είναι σπάνια και να εκτιμώνται αρκετά ιδιαίτερα μεταξύ των συλλεκτών, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως δημοπρατήθηκε ως το πιο ακριβό στον κόσμο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 3.000 δολάρια, αλλά ένα άθικτο φτερό του huia πουλήθηκε για το εντυπωσιακό ποσό των 28.365 δολαρίων το 2024, σπάζοντας κάθε ρεκόρ.

«Το huia είναι ένα τόσο εμβληματικό πουλί και πολλοί άνθρωποι ταυτίζονται πραγματικά μαζί του, κατά κάποιο τρόπο», δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian η Leah Morris, επικεφαλής διακοσμητικών τεχνών στον οίκο δημοπρασιών Webb's και κατέληξε: «Δεν έχει πολλά τσαλακώματα στα φτερά. Θα δείτε επίσης ότι έχει διατηρήσει πολλά από τα χρώματά του, το πλούσιο καφέ και ιριδίζον χρώμα του και δεν υπάρχουν σημάδια ζημιάς από άλλα έντομα».

Η... άλλη σημασία του πτηνού huia

Βέβαια, δεν είναι μόνο η σπανιότητά του που το κάνει περιζήτητο. Το πτηνό huia έχει ιδιαίτερη πολιτιστική και πνευματική σημασία για τον τοπικό λαό της Νέας Ζηλανδίας, τους Μαορί. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πως τα φτερά του διακοσμούσαν τις κεφαλές των αρχηγών της φυλής.

Το πιο ακριβό φτερό στον κόσμο ζυγίζει μόνο 9 γραμμάρια, πράγμα που σημαίνει ότι αξίζει πολλές φορές το βάρος του σε χρυσό.

