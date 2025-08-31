Ουκρανία: «Φθηνά» drones ανατίναξαν ρωσικές γέφυρες γεμάτες νάρκες (vid)

Με φθηνά drones (UAV), κόστους μόλις 600 δολαρίων, ο ουκρανικός στρατός κατάφερε να καταστρέψει δύο στρατηγικές γέφυρες, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις σε νάρκες που είχαν τοποθετήσει οι Ρώσοι για άμυνα.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι στις 23 Αυγούστου κατέστρεψε δύο γέφυρες κοντά στα σύνορα της περιφέρειας Χάρκιβ, οι οποίες, σύμφωνα με το CNN, αποτελούσαν κρίσιμους κόμβους ανεφοδιασμού για τον ρωσικό στρατό, γι’ αυτό και ήταν βαριά παγιδευμένες με νάρκες.

Η 58η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι εντόπισε τα εκρηκτικά μετά από ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή: «Δεν μπορούσαμε να πετάξουμε ένα συνηθισμένο drone αναγνώρισης κάτω από τη γέφυρα, γιατί το σήμα χανόταν. Έτσι χρησιμοποιήσαμε ένα drone πρώτου προσώπου με οπτικές ίνες», εξήγησε εκπρόσωπος της μονάδας.

Το «όπλο» των 600 δολαρίων: Οι εκρήξεις καταγράφηκαν σε βίντεο

Σε εντυπωσιακά πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, UAV πλησιάζουν τη γέφυρα και εντοπίζουν ακάλυπτο σωρό εκρηκτικών. Η κάμερα καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης και την τεράστια έκρηξη που ακολούθησε. Σε δεύτερο βίντεο, η ισχύς της έκρηξης φαίνεται από μακριά, καθώς οι νάρκες πυροδοτούνται σχεδόν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Militarnyi, τα drones που χρησιμοποιήθηκαν κόστιζαν μόλις 25.000 – 30.000 γρίβνες (600-725 δολάρια) και ήταν εξοπλισμένα με αντιαρματικές νάρκες TM-62.

Μέχρι πρόσφατα, οι ουκρανικές δυνάμεις βασίζονταν σε δυτικά συστήματα HIMARS για να καταστρέφουν γέφυρες στη ρωσική περιοχή Κουρσκ. Ωστόσο, το κόστος τους είναι πολλαπλάσιο, αν σκεφτεί κανείς πως η Γερμανία πλήρωσε 30 εκατ. δολάρια για τρεις εκτοξευτές.

Φόβοι κλιμάκωσης του πολέμου: Δεν έχει τοποθετηθεί η Μόσχα για το γεγονός

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο στοχεύει κρίσιμες γέφυρες. Τον Ιούνιο, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανατίναξε με υποβρύχια βόμβα τη γέφυρα του Κερτς, μήκους 19 χλμ., που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία. Η γέφυρα έχει δεχθεί επιθέσεις τρεις φορές από το 2022.

Η νέα ουκρανική επίθεση έρχεται ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να μεσολαβήσει για εκεχειρία. Ο Τραμπ συναντήθηκε πρόσφατα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, χωρίς συμφωνία, αλλά δήλωσε «αισιόδοξος». Στη συνέχεια φιλοξένησε τον Ζελένσκι και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν έχει εκδώσει επίσημη τοποθέτηση για την καταστροφή των δύο γεφυρών.