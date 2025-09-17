Το τουρκικό ερευνητικό «Πίρι Ρέις» προκάλεσε αιφνιδιαστική άσκηση στις Ένοπλες Δυνάμεις: Σε επιφυλακή όλος ο στρατιωτικός μηχανισμός

Το «Πίρι Ρέις» πυροδότησε αιφνιδιαστική άσκηση στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε επιφυλακή ο ελληνικός στρατός με φρεγάτες, μαχητικά και ειδικές δυνάμεις.

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τέθηκε ολόκληρος ο στρατιωτικός μηχανισμός της Ελλάδας, ύστερα από τις νέες κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις». Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αιφνιδιαστική ενεργοποίηση μεγάλης κλίμακας διακλαδικής άσκησης, με συμμετοχή όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η άσκηση διατάχθηκε αιφνιδιαστικά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025, ύστερα από εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Η αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είχε ως βασικό στόχο τη δοκιμή των σχεδίων άμεσης απόκρισης σε σενάρια κρίσης, με σκοπό να διαπιστωθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής αντίδρασης υπό συνθήκες υψηλής πίεσης.

Παράλληλα, επιδιώχθηκε η επαλήθευση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα του στρατεύματος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα. Την ίδια στιγμή, η κίνηση αυτή λειτουργεί και ως σαφές μήνυμα αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της χώρας να αντιδρά άμεσα και αποφασιστικά σε οποιαδήποτε πρόκληση ή πιθανή απειλή.

Η μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών

Η έκταση της στρατιωτικής κινητοποίησης είναι εντυπωσιακή και χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Στον αέρα επιχειρούν περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μεταγωγικά, εκτελώντας αποστολές διαφόρων σεναρίων. Ταυτόχρονα, 30 ελληνικά νησιά έχουν ενισχυθεί με ειδικά εκπαιδευμένα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων, ενισχύοντας την παρουσία του στρατεύματος σε στρατηγικά σημεία του Αιγαίου.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει αναπτυχθεί πλήρως, με φρεγάτες, πυραυλακάτους και υποβρύχια να εκτελούν αποστολές σχεδόν σε συνθήκες πραγματικής μάχης. Ξεχωριστή σημασία έχει η επιχειρησιακή ενεργοποίηση της «Δύναμης Δέλτα», της πλέον ταχείας και ευέλικτης δύναμης αντίδρασης της χώρας, η οποία επιχειρεί για πρώτη φορά σε τέτοιο εύρος και με τόσο έντονη διακλαδική συνεργασία.

Η απάντηση της Τουρκίας

Λίγες ώρες μετά την ελληνική άσκηση, η Άγκυρα εξέδωσε νέα NAVTEX, κάνοντας αναφορές σε νησιά που –κατά την τουρκική θέση– πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν. Μεταξύ αυτών: Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Κως, Καστελλόριζο και άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, ανακοίνωσε αεροναυτική άσκηση στο Αιγαίο διάρκειας 25 ωρών, χωρίς χρήση πυρών.

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΕΘΑ έχει ως εξής: «Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ. Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ