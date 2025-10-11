Η μικρή χώρα της δεύτερης ευκαιρίας: Δέχεται τους απελαθέντες από τις ΗΠΑ (vid)

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει τη δυνατότητα να απελαύνει μετανάστες σε τρίτες χώρες.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να απελαύνει μετανάστες σε κράτη που δεν είναι οι χώρες καταγωγής τους. Η απέλαση σε τρίτες χώρες αντιμετώπισε νομικές προκλήσεις και η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο τελικά αποφάσισε υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ.

Η πλειονότητα των πτήσεων απέλασης είχε ως προορισμό χώρες της Κεντρικής Αμερικής, όπως Γουατεμάλα, Ονδούρα και Ελ Σαλβαδόρ, οι οποίες έχουν δεχθεί μετανάστες από άλλες χώρες. Έχουν επίσης απελαθεί αλλοδαποί σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως Κολομβία και Μεξικό.

Η μικρή χώρα της Αφρικής

Σε μικρότερο ποσοστό, η κυβέρνηση Τραμπ έχει απελάσει μετανάστες και σε ορισμένες αφρικανικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Εσουατίνι, γνωστή και ως Σουαζιλάνδη. Τον Ιούλιο, η κυβέρνηση Τραμπ απελασε στην Εσουατίνι πέντε αλλοδαπούς από Βιετνάμ, Τζαμάικα, Λάος, Κούβα και Υεμένη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, ο άνδρας από την Τζαμάικα έχει ήδη επαναπατριστεί στη χώρα καταγωγής του. Πριν μερικές μέρες, η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει 10 πολίτες τρίτων χωρών που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το γραφείο Τύπου ανακοίνωσε ότι οι αλλοδαποί φιλοξενήθηκαν με ασφάλεια σε μία από τις σωφρονιστικές εγκαταστάσεις της χώρας. Επίσης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με εγχώριους και διεθνείς φορείς «για να διευκολύνει τον τακτικό επαναπατρισμό τους». Διευκρίνισε ακόμη ότι οι πολίτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας.

Press Statement: His Majesty’s Correctional Services' statement on arrival of third country nationals from the US. pic.twitter.com/dZj7wvI5Q9 October 6, 2025

Εσουατίνι: Η μικρή χώρα που δέχεται απελαθέντες από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Εσουατίνι διατηρούν καλές διμερείς σχέσεις από τότε που η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της από Ηνωμένο Βασίλειο το 1968. Η Εσουατίνι είναι μια μικρή, περίκλειστη χώρα στη νότια Αφρική. Συνορεύει ανατολικά με Μοζαμβίκη και κατά τα λοιπά με Νότια Αφρική. Έχει συνολική έκταση 17.364 τ.χλμ., γεγονός που την καθιστά μεγαλύτερη μόνο από τις πολιτείες Ρόουντ Άιλαντ, Ντέλαγουερ και Κονέκτικατ.

Παρότι είναι μικρή χώρα, διαθέτει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά του αφρικανικού τοπίου, εκτός από έρημο. Ξεχωρίζει για τα ορεινά της τοπία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοίκους. Η χώρα διαθέτει μία από τις μικρότερες οικονομίες στον κόσμο. Ο αγροτικός τομέας αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για την πλειονότητα των κατοίκων, ενώ ο τουρισμός είναι επίσης ένας σημαντικός τομέας για την οικονομία της.

