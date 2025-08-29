Η φυλακή «Αλκατράζ με αλιγάτορες» για μετανάστες κόστισε 250 εκατ. δολάρια στους Αμερικανούς φορολογούμενους (vid)

Η φυλακή για μετανάστες που εγκαινίασε ο Ντόναλντ Τραμπ και έχει γίνει γνωστή ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες» κόστισε 250 εκατομμύρια δολάρια στους φορολογούμενους των ΗΠΑ.

Η φυλακή «Αλκατράζ με αλιγάτορες» για μετανάστες των ΗΠΑ που εγκαινίασε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έγινε γνωστό κόστισε ένα υπέρογκο ποσό στους Αμερικανούς φορολογούμενους. Η φυλακή εγκαινιάστηκε την 1η Ιουλίου και βρίσκεται στο πρώην Αεροδρόμιο Εκπαίδευσης και Μεταφορών Dade-Collier, στην περιοχή Everglades, δυτικά του Μαϊάμι της Φλόριντα.

Το όνομα «Αλκατράζ με αλιγάτορες» δόθηκε στην συγκεκριμένη φυλακή επειδή είναι περιτριγυρισμένη από νερό στο οποίο μέσα βρίσκονται αλιγάτορες και πύθωνες. Κάτι που κάνει αδύνατη οποιαδήποτε απόπειρα απόδρασης.

Άθλιες συνθήκες κράτησης

Η φυλακή έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περίπου 3.000 κρατούμενους, αλλά οι αναφορές μέχρι στιγμής για τις συνθήκες που επικρατούν δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Έχει γίνει λόγος για σκουλήκια στο φαγητό, για έλλειψη ζεστού νερού για μπάνιου, για φώτα που είναι αναμμένα 24 ώρες το 24ωρο. Μάλιστα, κάποιοι κρατούμενοι δεν έχουν δει το φως του ήλιου για μέρες.

Το κόστος της φυλακής στους Αμερικανούς φορολογούμενους

Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η αμφιλεγόμενη αυτή φυλακή έχει κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους ήδη 250 εκατομμύρια δολάρια και ενώ τα έργα συνεχίζονται. Η είδηση αυτή έρχεται την στιγμή που αξιωματούχος της Φλόριντα δήλωσε ότι το κέντρο κράτησης μεταναστών πιθανότατα θα αδειάσει το επόμενο διάστημα. Η λειτουργία της εγκατάστασης προβλέπεται συνολικά να κοστίζει 450 εκατομμύρια δολάρια ετησίως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, σύμφωνα με το CNN.

Όλα αυτά έρχονται στο φως, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κατά του κλεισίματος του καταστήματος τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Associated Press. Μέχρι στιγμής, έχουν κατατεθεί τρεις αγωγές κατά του κέντρου, αμφισβητώντας τις πρακτικές.

Σε μία από αυτές τις καταθέσεις, αναφέρεται ότι 100 κρατούμενοι που βρίσκονταν στην εγκατάσταση έχουν απελαθεί, ενώ άλλοι έχουν μετακινηθεί σε διαφορετικά κέντρα κράτησης μεταναστών. Ο δικαστής του Μαϊάμι διέταξε το κέντρο κράτησης να περιορίσει τις λειτουργίες του και να αποφυλακίσει τον τελευταίο κρατούμενο εντός 60 ημερών.

Η πολιτεία της Φλόριντα άσκησε έφεση κατά της απόφασης, με την κυβέρνηση να ζητά από την περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ, Κάθλιν Γουίλιαμς, να αναστείλει την έκδοση της απόφασης, καθώς οι χιλιάδες κλίνες που μπορούσε να χωρέσει η φυλακή ήταν απαραίτητες λόγω της υπερπλήρωσης άλλων κέντρων μετανάστευσης στη Φλόριντα.

