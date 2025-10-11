Έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Ο καθηγητής που ισχυρίστηκε ότι είδε το μέλλον της ανθρωπότητας (vid)

Ήταν στο μακρινό 1921 όταν ένας καθηγητής έπεσε σε κώμα για έναν ολόκληρο χρόνο και ταξίδεψε στο 3906. Όταν κατάφερε να ξυπνήσει κατέγραψε σε ημερολόγια τα όσα αντίκρυσε και το αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό, που αργότερα έγινε και βιβλίο.

Η υγεία του Paul Amadeus Dienach, ενός καθηγητή που είχε γεννηθεί στην Ελβετία και μεγαλώσει στην Αυστρία, ήταν ήδη επιβαρυμένη. Κανείς όμως, ούτε και ο ίδιος, δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο απρόσμενα γεγονότα θα ακολουθούσαν.

Ένα πρωινό, την ώρα που δίδασκε, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και έντονη ζάλη. Οι μαθητές του παρατήρησαν πως η ομιλία του γινόταν ακατάληπτη, και τον προέτρεψαν να επισκεφθεί αμέσως γιατρό. Παρά τις ιατρικές συμβουλές, η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε, ώσπου ένα λιποθυμικό επεισόδιο τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Το απίστευτο ταξίδι στο 3906

Ήταν το 1921. Οι γιατροί, με τα περιορισμένα μέσα της εποχής, διέγνωσαν ληθαργική εγκεφαλίτιδα. Λίγο αργότερα, ο Dienach έπεσε σε κώμα. Για τους περισσότερους, ένα τέτοιο γεγονός σημαίνει απλώς ένα σκοτεινό διάστημα στη ζωή. Για εκείνον, όμως, αποτέλεσε την αρχή ενός απροσδόκητου ταξιδιού... στο μέλλον.

Όταν συνήλθε, βρέθηκε σε ένα άγνωστο νοσοκομείο. Ήταν αποπροσανατολισμένος και ανήμπορος να επικοινωνήσει και κανείς δεν καταλάβαινε τη γλώσσα του. Μέχρι που ένας γιατρός, ακούγοντάς τον να μιλά γερμανικά, τον πλησίασε: «Ονομάζεσαι Andreas Noram, είσαι διάσημος καθηγητής Φυσικής και είχες σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Είναι φυσιολογικό να μη θυμάσαι».

Κοιτάζοντας τον καθρέφτη, ο Dienach είδε ένα άλλο πρόσωπο. Και έξω από το παράθυρο, ουρανοξύστες που άγγιζαν τα σύννεφα και ιπτάμενα οχήματα να διασχίζουν τον ουρανό. Το ημερολόγιο έδειχνε το έτος 3906.

Το ημερολόγιο του καθηγητή

Όταν, δώδεκα μήνες αργότερα, ξύπνησε από το κώμα, ήξερε ότι κανείς δεν θα πίστευε την εμπειρία του. Έτσι, αποφάσισε να καταγράψει τα πάντα σε ένα προσωπικό ημερολόγιο, χωρίς σκοπό δημοσίευσης.

Πριν πεθάνει, εμπιστεύτηκε το χειρόγραφο σε έναν μαθητή του, ελληνικής καταγωγής, τον Γεώργιο Παπαχατζή, διαπρεπή νομικό και μετέπειτα Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στην αρχή, ο Παπαχατζής πίστεψε ότι κρατούσε στα χέρια του ένα έργο επιστημονικής φαντασίας. Γρήγορα, όμως, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για αναλυτικές σημειώσεις που περιέγραφαν τεχνολογίες, γεγονότα και εξελίξεις από ένα μακρινό μέλλον. Ιπτάμενα οχήματα, ολογραφικές οθόνες, επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς, αποικισμό του Άρη, πυρηνικό πόλεμο και, τελικά, την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης που θα έφερνε ειρήνη.

Από χειρόγραφο σε βιβλίο

Το ημερολόγιο εκδόθηκε το 1972 με τίτλο «Χρονικά από το Μέλλον». Στις σελίδες του περιγράφονται τα πρώτα 300 χρόνια της δεύτερης χιλιετίας, γεμάτα κρίσεις. Από υπερπληθυσμό, περιβαλλοντική καταστροφή, μέχρι έλλειψη τροφίμων και παγκόσμιοι πόλεμοι.

Η πρώτη απόπειρα εποικισμού του Άρη γύρω στο 2200 καταλήγει σε τραγωδία, ενώ το 2309, ένας πυρηνικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και Δύσης καταστρέφει μεγάλο μέρος του πλανήτη.

Όμως, μέσα από την καταστροφή, προκύπτει ένα νέο ξεκίνημα. Η ανθρωπότητα ενώνεται υπό μία παγκόσμια διακυβέρνηση, βάζοντας τέλος στη βία και ανοίγοντας τον δρόμο για μια μακρά περίοδο ειρήνης.

Το μέλλον της ανθρωπότητας σύμφωνα με τον Dienach

Σύμφωνα με τις σημειώσεις του, γύρω στο 3382, ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα υποστεί μια μεταμόρφωση που θα φέρει μια νέα ικανότητα, την «υπεροπτική όραση», μια ανώτερη μορφή αντίληψης και σκέψης.

Μετά από μια μακρά «σκοτεινή εποχή» χιλίων ετών, η ανθρωπότητα θα εισέλθει στη Χρυσή Εποχή το έτος 3400, ζώντας σε έναν κόσμο ειρήνης, αφθονίας και αρμονίας.

Έναν κόσμο, όπως έγραφε ο Dienach, όπου οι άνθρωποι θα μοιάζουν με ανέμελα παιδιά, χωρίς φόβους και βάρη.

