Επιστήμονες αποκαλύπτουν πώς πραγματικά σχηματίζεται το χαλάζι: Η νέα ανακάλυψη που αλλάζει όσα ξέραμε για τις καταιγίδες

Για χρόνια πιστεύαμε ότι το χαλάζι σχηματίζεται απλώς ανεβοκατεβαίνοντας μέσα στα σύννεφα. Μια νέα έρευνα από την Κίνα, όμως, δείχνει ότι η διαδικασία είναι πολύ πιο σύνθετη απ' όσο νομίζαμε.

Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το χαλάζι είναι, λίγο-πολύ, χάσιμο χρόνου. Σε αντίθεση με το χιόνι, που μπορεί να φαίνεται όμορφο, ή τη βροχή, που έχει κάτι το γαλήνιο, οι χαλαζόπετρες είναι απλώς... ενοχλητικές.

Όχι μόνο για τους οδηγούς που φοβούνται τις γρατσουνιές στο αυτοκίνητο, αλλά και για τους επιστήμονες που εδώ και δεκαετίες προσπαθούν να κατανοήσουν πώς ακριβώς σχηματίζονται.

Η «θεωρία της ανακύκλωσης» που αλλάζει με τη νέα ανακάλυψη Κινέζων επιστημόνων

Για χρόνια, οι μετεωρολόγοι πίστευαν ότι το χαλάζι μεγαλώνει «ανακυκλούμενο» μέσα στα καταιγιδοφόρα νέφη, όχι φυσικά όπως ανακυκλώνουμε κουτιά πίτσας, αλλά κινούμενο πάνω-κάτω μέσα στα σύννεφα. Αυτό εξηγούσε γιατί πολλές χαλαζόπετρες έχουν στρώσεις από διαυγή και γαλακτώδη πάγο.

Ερευνητές της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ανακάλυψαν ότι αυτή η θεωρία είναι μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας. Ο Qinghong Zhang από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου μελέτησε 27 χαλαζόπετρες από εννέα καταιγίδες στην Κίνα, χρησιμοποιώντας ανάλυση σταθερών ισοτόπων.

Η τεχνική αυτή αποκάλυψε τα «δακτυλικά αποτυπώματα» που αφήνει κάθε στρώση ατμόσφαιρας μέσα στη χαλαζόπετρα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να χαρτογραφήσουν όλη τη διαδρομή της μέχρι το έδαφος.

Τα αποτελέσματα ξάφνιασαν τους ερευνητές:

Μόνο μία χαλαζόπετρα ακολούθησε το κλασικό μονοπάτι της «ανακύκλωσης»

Δέκα σχηματίστηκαν καθώς έπεφταν σταθερά

Δεκατρείς ανέβηκαν μόνο μία φορά

Και τρεις κινήθηκαν σχεδόν οριζόντια μέσα στα σύννεφα

Το χαλάζι συνήθως σχηματίζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ -30°C και -10°C, αλλά ο Zhang ανακάλυψε ότι μπορεί να ξεκινήσει από -33,4°C έως και -8,7°C. Οι μεγαλύτερες χαλαζόπετρες χρειάζονται τουλάχιστον μία άνοδο για να αποκτήσουν περισσότερες στρώσεις, κάτι που εξηγεί γιατί οι πιο δυνατές καταιγίδες παράγουν μεγαλύτερο χαλάζι.

Ζημιές δισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ απ' το χαλάζι: Ελπίδα για εγκυρότερη πρόληψη και μείωση καταστροφών

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ετήσιες ζημιές από χαλάζι υπολογίζονται σε περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι μόλις 1,2 δισ. τη δεκαετία του '90. Παρόλο που μόνο τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από χαλαζόπετρες στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, οι επιπτώσεις στις περιουσίες είναι τεράστιες. Η ανακάλυψη του Zhang μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των προβλέψεων καταιγίδων και στην καλύτερη προστασία πολιτών και περιουσιών.

«Αυτή η εργασία αλλάζει ριζικά τον τρόπο που κατανοούμε τον σχηματισμό του χαλαζιού», δήλωσε ο Zhang και κατέληξε: «Αφήνοντας πίσω μας τις υποθέσεις και βασιζόμενοι σε χημικά στοιχεία, μπορούμε να χτίσουμε μια πιο ακριβή εικόνα αυτών των καταστροφικών καιρικών φαινομένων».

Η έρευνα έδειξε ότι χαλαζόπετρες παρόμοιου μεγέθους από την ίδια καταιγίδα σχηματίζονται σε παρόμοια ύψη, ενώ όσες ξεπερνούν τα 25 χιλιοστά έχουν τουλάχιστον μία φάση «ανόδου».

