Η στιγμή πού άλλαξε την τηλεόραση: Όταν από ασπρόμαυρη, η εικόνα έγινε έγχρωμη

Πώς ήταν η στιγμή που ο κόσμος πέρασε από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο και τίποτα πια δεν ήταν ίδιο;

Υπάρχουν λίγες στιγμές στην ιστορία της τεχνολογίας που άλλαξαν τόσο ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, όσο η μετάβαση από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη τηλεόραση.

Για χρόνια, οι τηλεοπτικοί δέκτες μετέδιδαν εικόνες σε τόνους του γκρι, αφήνοντας τη φαντασία να «βάφει» ό,τι δεν μπορούσε να δείξει η οθόνη. Όμως η έγχρωμη τηλεόραση ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. Να κάνει την εικόνα πιο ζωντανή, τις ειδήσεις πιο ρεαλιστικές και τη μυθοπλασία σίγουρα πιο συναρπαστική.

Ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει πώς έγινε αυτή η μετάβαση από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο σε διάφορες χώρες, έχει καταφέρει να γίνει viral και να συγκεντρώσει περισσότερες από 44 εκατομμύρια προβολές.

Η αλήθεια είναι πως το θέαμα είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.

Στην Ελλάδα τώρα, η έγχρωμη τηλεόραση έκανε τα πρώτα της βήματα λίγο αργότερα σε σχέση με τις παραπάνω χώρες και ξεκίνησε to 1979. Μέχρι τότε, η ασπρόμαυρη εικόνα είχε συνδεθεί με τις πρώτες μεγάλες σειρές και εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης.

Το πρώτο ελληνικό σίριαλ που σχεδιάστηκε να μεταδοθεί με χρώματα ήταν η «Εκάτη», μια διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Κ. Πολίτη. Επρόκειτο για μια κοινωνική σειρά 13 επεισοδίων των 45 λεπτών, που αποτέλεσε ένα από τα πιο φιλόδοξα τηλεοπτικά εγχειρήματα της εποχής. Ήταν η στιγμή που οι ελληνικές παραγωγές άρχισαν να αποκτούν νέα αισθητική, με πιο έντονα σκηνικά, κοστούμια και φωτογραφία.