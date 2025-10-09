Απίστευτο αλλά αληθινό: 60χρονος λήστεψε σούπερ μάρκετ για να μπει φυλακή και να βοηθήσει τον εγγονό του

Μία όχι και τόσο συνηθισμένη ληστεία έκανε ένας 60χρονος παππούς μόνο και μόνο για να μπει φυλακή και να δει τον εγγονό του.

Έκανε τη ληστεία για χάρη του εγγονού του

Απεγνωσμένος να μπει στη φυλακή και να βοηθήσει τον νεαρό εγγονό του, ένας 60χρονος άνδρας από τη Γουαδελούπη λήστεψε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ υπό την απειλή όπλου και στη συνέχεια περίμενε υπομονετικά να συλληφθεί.

Το ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου στο Sainte-Rose, μια κοινότητα στα βόρεια του αρχιπελάγους της Γουαδελούπης. Ένας πρώην πυροσβέστης χωρίς ποινικό μητρώο μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ που βρισκόταν κοντά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα με κουκούλα και κρατώντας ένα πυροβόλο όπλο.

Αφού απαίτησε όλα τα χρήματα από το ταμείο και σερβίρισε στον εαυτό του ένα κομμάτι τυρί και ένα μπουκάλι κρασί, ο άνδρας συνελήφθη καθώς περπατούσε αργά πίσω στο αυτοκίνητό του, σαν να ήθελε να συμβεί. Αποδείχθηκε ότι αυτός ήταν ο στόχος του, καθώς ήθελε να μπει στη φυλακή για να βοηθήσει τον εγγονό του.

«Ήταν απελπισμένος, δεν τον ενδιέφεραν τα χρήματα, ήθελε απλώς να μπει στη φυλακή για να δει τον εγγονό του ή τουλάχιστον να πάει μια βόλτα μαζί του», δήλωσε στο Agence France Press η Léa Le Chevillier, η δικηγόρος του άνδρα που διορίστηκε από το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι είχε δει τον εγγονό του στο δωμάτιο επισκεπτηρίων με ένα σπασμένο δόντι αφού είχε κακοποιηθεί από τους συγκρατούμενούς του.

Κατηγορούμενος για ένοπλη ληστεία, σοβαρή επίθεση και εξέγερση, o 60χρονος με καθαρό ποινικό μητρώο εμφανίστηκε στο δικαστήριο και παραδέχτηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.

Ωστόσο, το «πρωτόγνωρο προφίλ» του δράστη έκανε ακόμα και τον δικαστή να σκεφτεί διαφορετικά. Αντί για την κανονική ποινή φυλάκισης 3-5 ετών, ο δικαστής θεώρησε πως ο άνδρας ενήργησε από απελπισία και δεν πρέπει να τιμωρηθεί τόσο αυστηρά.

Ο άνδρας θα πρέπει να αποζημιώσει τα θύματα, να ακολουθήσει ψυχολογική θεραπεία και να μην επισκέπτεται ξανά το εμπορικό κέντρο όπου έγινε η ληστεία. Παράλληλα, θα μπορεί νόμιμα να βλέπει τον εγγονό του, χωρίς να κινδυνεύει να μπει φυλακή.

