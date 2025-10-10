Ο τύπος του πιο viral GIF όλων των εποχών: Το εκπληκτικό ποσό που έχει καταφέρει να μαζέψει (vid)

Ποιος είναι τελικά ο άντρας που έγινε το πιο γνωστό meme του ίντερνετ – Και πώς μετέτρεψε τη φήμη του σε δύναμη για καλό σκοπό

Αν έχεις περάσει έστω και λίγη ώρα στο διαδίκτυο την τελευταία δεκαετία, τότε σίγουρα έχεις δει (και έχεις χρησιμοποιήσει) το διάσημο meme με τον άντρα που ανοιγοκλείνει τα μάτια με απορία. Το αποκαλούν συχνά "confused guy" ή "blinking white guy", και είναι ένα από τα πιο viral GIFs όλων των εποχών.

Αυτός ο άντρας είναι ο Drew Scanlon, κάτοικος Σαν Φρανσίσκο και πρώην video producer στην πλατφόρμα Twitch. Η συγκεκριμένη αντίδραση καταγράφηκε το 2013 σε ένα live stream, όταν ο Drew αντέδρασε με απορία σε ένα αστείο συναδέλφου του. Το βίντεο κόπηκε, έγινε GIF, και από τότε... έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

«Πολλές φορές δεν νιώθω ότι είμαι εγώ στο meme»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ABC, ο Drew αποκάλυψε ότι η διαδικτυακή του φήμη τον ξεπερνά. «Πολλές φορές δεν νιώθω ότι είμαι εγώ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πολλοί τον μπερδεύουν ακόμα και με τον ηθοποιό Cary Elwes!

Ακόμα και η σύζυγός του πίστευε ότι το πρόσωπο στο GIF ήταν άλλος άνθρωπος, μέχρι να γνωριστούν.

Από το meme στη φιλανθρωπία: Πάνω από $300.000 για τον αγώνα κατά της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

Ο Drew δεν άφησε τη δημοτικότητά του να πάει χαμένη. Χρησιμοποίησε την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά του για να συγκεντρώσει πάνω από $300.000 υπέρ του Εθνικού Οργανισμού για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (National MS Society).

Κάθε χρόνο, μέσα από τα social media του, μοιράζεται το γνωστό του GIF και καλεί τον κόσμο να κάνει μια δωρεά μέσω της ιστοσελίδας:

BlinkingGuy.com

Η κίνησή του αυτή έχει συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους, ενώ έχει καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο που μέχρι πρότινος απλώς... γελούσε με το meme του.

Η προσπάθειά του αυτή δεν είναι τυχαία: φίλη του Drew και η μητέρα της έχουν διαγνωστεί με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, και ο ίδιος οργανώνει ετήσιο ποδηλατικό αγώνα για να στηρίξει τον αγώνα τους. «Ήταν ένα δώρο που μου δόθηκε και σκέφτηκα ότι πρέπει να το ανταποδώσω», ανέφερε.

Το GIF με τον “blinking guy” μπορεί να ξεκίνησε σαν αστείο, αλλά εξελίχθηκε σε εργαλείο ευαισθητοποίησης και προσφοράς. Ο Drew Scanlon απέδειξε ότι ακόμη και το πιο απλό viral στιγμιότυπο μπορεί να αποκτήσει πραγματική σημασία όταν αξιοποιηθεί σωστά.