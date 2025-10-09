Γάλλος TikToker έκανε ενέσεις με σύριγγες σε περαστικούς ως... φάρσα: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών (vid)

Γάλλος TikToker πήγε τις φάρσες σε ένα (κακό) επίπεδο παραπάνω και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για ενέσεις με σύριγγες σε αγνώστους...

Ένας Γάλλος TikToker πραγματοποιούσε φάρσες σε ανθρώπους στους δρόμους του Παρισιού, προσποιούμενος ότι τους έκανε ενέσεις με σύριγγες και καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση.

Ο Amine Mojito έγινε viral όταν άρχισε να ανεβάζει βίντεο στα social media, όπου φαινόταν να κάνει ενέσεις με άδεια σύριγγα σε περαστικούς στο Παρίσι, σε μια περίοδο που ο φόβος για τέτοιες επιθέσεις ήταν στο ζενίθ. Κατηγορήθηκε για «βίαιη πράξη με όπλο, χωρίς πρόκληση ανικανότητας για εργασία» και υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας πως δεν ήθελε να βλάψει κανέναν και πως απλώς αντέγραψε μια φάρσα από το εξωτερικό για να κερδίσει δημοσιότητα.

🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Amine Mojito, dit « le piqueur fou » qui s’en prenait aux passants avec une seringue vide, condamné à six mois de prison ferme. pic.twitter.com/vVVl0JpNDG — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) October 3, 2025

Σε ψυχολογικό σοκ κάποια από τα θύματα του Γάλλου TikToker: 6 μήνες φυλάκιση η ποινή

Ωστόσο, οι εισαγγελείς απέδειξαν ότι κάποια από τα θύματά του υπέστησαν σοβαρό ψυχικό σοκ, σε σημείο που χρειάστηκε να νοσηλευτούν για αξιολόγηση της ψυχικής τους υγείας.

«Είχα την πολύ κακή ιδέα να εκτελέσω αυτά τα κόλπα μιμούμενος αυτά που είχα δει στο διαδίκτυο, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία», ανέφερε ο Amine Mojito στο δικαστήριο ενώ συνέχισε: «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να βλάψει τους ανθρώπους. Αυτό ήταν δικό μου λάθος, δεν σκέφτηκα τους άλλους, σκέφτηκα μόνο τον εαυτό μου».

Οι εισαγγελείς επιβεβαίωσαν ότι δεν έγινε καμία ένεση κατά τη διάρκεια των φαρσών, καθώς ο 27χρονος άνδρας είχε κρατήσει το καπάκι της σύριγγας στη θέση του, αλλά ισχυρίστηκαν επίσης ότι είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν επιθέσεις σε αγνώστους.

Παρά το γεγονός ότι ο δικηγόρος του Mojito ζήτησε από το δικαστήριο επιείκεια προς τον πελάτη του, ο δικαστής θεώρησε ότι οι ενέργειες του influencer συνέβαλαν σε ένα κλίμα φόβου, παρόλο που λίγες από τις φάρσες του αναφέρθηκαν στην αστυνομία.

Εν τέλει, καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκισης, εκ των οποίων τους έξι μήνες θα εκτίσει υπό κράτηση, ενώ οι υπόλοιποι θα τεθούν σε αναστολή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ