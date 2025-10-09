Jeremy Meeks: Ο «πιο σέξι εγκληματίας του κόσμου» αποκαλύπτει γιατί ζει σε αγαμία (vid)

Ο «πιο σέξι εγκληματίας του κόσμου» αποφάσισε να παραμείνει άγαμος εδώ και τρία χρόνια και έχει βρει την ηρεμία του...

Ένας άντρας που έγινε γνωστός ως ο «πιο σέξι εγκληματίας στον κόσμο» μετά τη viral φωτογραφία του, αποκάλυψε πως πλέον έχει επιλέξει να ζει σε αβασάνιστη αγαμία, μετά τη φήμη που απέκτησε.

Αν δεν ξέρεις την ιστορία του Jeremy Meeks, είναι πραγματικά απίθανη...

Από κατηγορούμενος σε σταρ της μόδας και του κινηματογράφου

Όλα ξεκίνησαν το 2014, όταν η φωτογραφία του με τα γαλάζια μάτια και τα έντονα χαρακτηριστικά του έγινε viral στα social media, αφού το αστυνομικό τμήμα του Stockton την ανέβασε μαζί με τα στοιχεία της σύλληψής του.

Η εικόνα του τον έκανε αμέσως διάσημο, χωρίς καν να το περιμένει. Τότε βρισκόταν αντιμέτωπος με πέντε κατηγορίες για όπλα και συμμετοχή σε συμμορία, αλλά όταν βγήκε από τη φυλακή, ξεκίνησε καριέρα στο μόντελινγκ, περπατώντας σε πασαρέλες μεγάλων ονομάτων όπως ο Philipp Plein και ο Tommy Hilfiger. Μάλιστα, έγινε και ηθοποιός και υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο μόδας, ενώ του δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσει τη δική του σειρά ρούχων.

Η δύσκολη παιδική ηλικία και τα προσωπικά του «τραύματα»

Ο Meeks μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, όπως είπε σε podcast το 2019 και οι δύο γονείς του ήταν τοξικομανείς και ο πατέρας του είχε διαπράξει δολοφονία όταν εκείνος ήταν μόλις εννέα μηνών.

Πέρασε σχεδόν μια δεκαετία σε φυλακές πριν αποφυλακιστεί οριστικά το 2016 και μπει στον κόσμο της διασημότητας. Σήμερα, στα 41 του, η ζωή του έχει αλλάξει πολύ και μαζί με αυτή και οι προτεραιότητές του.

Η προσωπική επιλογή που τον έχει αλλάξει

Τον Ιούλιο, σε πρεμιέρα ταινίας, αποκάλυψε πως τα τελευταία χρόνια ζει σε αγαμία. Το 2018 χώρισε από τη σύζυγό του, Melissa, με την οποία έχει έναν γιο, και αργότερα είχε σχέση με τη Βρετανίδα ηθοποιό Chloe Green, με την οποία επίσης έχει παιδί.

Το 2024 επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά single, λέγοντας πως τώρα εστιάζει στον εαυτό του και πως δεν έχει σχέση εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Όταν τον ρώτησαν γιατί έχει επιλέξει την αγαμία, απάντησε: «Γιατί δεν θέλω να αποσπάται η προσοχή μου».

Ο Meeks έχει μιλήσει για το πώς η φήμη του τον βοήθησε να φροντίσει την οικογένειά του, λέγοντας πως τώρα είναι σε θέση να προσφέρει και να αλλάξει τη ζωή του. Επιπλέον, διατηρεί καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγο και την Chloe, με τις οποίες μοιράζεται την ανατροφή των παιδιών.

Οι χρήστες του διαδικτύου υποδέχτηκαν θετικά την απόφασή του για αγαμία, σχολιάζοντας ότι χρειάζεται μεγάλη αυτοσυγκράτηση, ειδικά για κάποιον τόσο γοητευτικό, και χαιρέτισαν την αλλαγή στη ζωή του.

