Το πιο ακριβό burger στον κόσμο: Κοστίζει όσο ένα αυτοκίνητο και δεν μπορείς καν να το αγοράσεις (vid)

Το εστιατόριο Asador Aupa στην Ισπανία σερβίρει το πιο ακριβό burger στον κόσμο που κοστίζει 9.450 ευρώ και μπορούν να το δοκιμάσουν μόνο όσοι προσκληθούν απ' το ίδιο το μαγαζί.

Στην Cebrera del Mar της Καταλονίας υπάρχει ένας εστιατόριο βάσκικης κουζίνας, το Asador Aupa, που σερβίρει το πιο ακριβό burger στον κόσμο, το οποίο κοστίζει μόλις 9.450 ευρώ και χρειάστηκε οκτώ χρόνια έρευνας πειραματισμού για να ολοκληρωθεί, με τα συστατικά του να παραμένουν μυστικά.

Το μόνο που γνωρίζουμε για το «χρυσό» burger, είναι πως μπορείς να το γευτείς μόνο αν πάρεις πρόσκληση απ' το ίδιο το μαγαζί και δεν περιέχει περίπλοκα συστατικά για να ξεχωρίζει.

Η απλότητα του Bosco Jimenez που έφτιαξε το πιο ακριβό burger στον κόσμο

Το Asador Aupa ιδρύθηκε απ' τον Bosco Jimenez, έναν Ισπανό σεφ και food influencer γνωστό για την αγάπη του για τη βασική κουζίνα. Η ιδέα του για το πιο ακριβό burger στον κόσμο ήταν... απλή: «Η πολυτέλεια δεν πρέπει να είναι θορυβώδης, πρέπει να είναι ανέφικτη», λέει.

Όπως είναι φυσιολογικό, λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να δοκιμάσουν το πανάκριβο αυτό burger και να διαθέσουν περίπου 9.500 ευρώ. Αλλά και να είχαν τη δυνατότητα, θα έπρεπε πρώτα να λάβουν πρόσκληση απ' το ίδιο το εστιατόριο.

«Αυτή η εμπειρία είναι μόνο με πρόσκληση, δεν υπάρχει στο μενού και δεν γίνονται κρατήσεις. Επιτρέπονται μόνο όσοι επιλεγούν για να την βιώσουν», αναφέρει ο ιστότοπος του εστιατορίου και συνεχίζει: «Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να είστε στη λίστα, πρέπει να το ζητήσετε και το αίτημά σας θα διεκπεραιωθεί».

Τι γνωρίζουμε για τα συστατικά του burger

Μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις είναι προσκεκλημένοι να δοκιμάσουν το πιο ακριβό burger στον κόσμο. Διαβάστε και το άλλο τώρα... κανείς δεν ξέρει ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις. Ωστόσο, αν επιλεγείτε απ' το Asador Aupa, θα σας προσκαλέσουν σε μια ιδιωτική αίθουσα του εστιατορίου, θα καθίσετε στο τραπέζι μαζί με άλλους τυχερούς και θα σας σερβίρουν αυτό το σπάνιο γεύμα.

Το μόνο που γίνεται γνωστό στο κοινό είναι πως το burger φτιάχνεται απ' τα τρία καλύτερα κρέατα στον κόσμο, το πιο αποκλειστικό τυρί στην Ευρώπη και μια ειδική σάλτσα παρασκευασμένη με ένα πολυτελές ποτό.

