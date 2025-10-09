Έφαγε 3 κιλά ζελεδάκια και κατέληξε στην εντατική: Η σπάνια πάθηση που του προκάλεσαν

Άνδρας χρειάστηκε να διακομισθεί σε νοσοκομείο αφού κατανάλωσε τρία κιλά ζελεδάκια μέσα σε τρεις μέρες.

Ο Νέιθαν Ρίμινγκτον, οδηγός φορτηγού απ' το Γιορκσάιρ, παρήγγειλε δοχείο τριών κιλών με ζελεδάκια απ' την Amazon, που έφταναν τις 10.461 θερμίδες. Κατάφερε να τα καταναλώσει μέσα σε τρεις μέρες και αφού άρχισε να εμφανίζει σοβαρά σωματικά συμπτώματα, πήγε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Μεταφέρθηκε στα επείγοντα με έντονο κοιλόπονο, εφίδρωση, υψηλή αρτηριακή πίεση και κρύο ιδρώτα. Οι γιατροί θεώρησαν πως πάσχει από τροφική δηλητηρίαση, αλλά οι περεταίρω εξετάσεις αποκάλυψαν τα ασυνήθιστα επίπεδα ζελατίνης στο πεπτικό του σύστημα. Αφού πραγματοποίησε όλες του τις εξετάσεις, ο Νέιθαν διαγνώστηκε με οξεία εκκολπωματίτιδα.

Τι είναι η οξεία εκκολπωματίτιδα που προκάλεσαν τα... ζελεδάκια

Η εκκολπωματίτιδα είναι μια πάθηση κατά την οποία σχηματίζονται μικρές προεξοχές, που ονομάζονται εκκολπώματα, στο τοίχωμα του παχέος εντέρου, προκαλώντας μόλυνση ή και φλεγμονή. Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ορισμένων συστατικών, όπως η ζελατίνη που περιέχεται άφθονη στα ζελεδάκια, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κένωσης του εντέρου και της εντερικής απόφραξης. Μπορεί επίσης να εμφανιστούν συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετός, ρίγη, δυσπεψία και έμετος.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα είναι ο επίμονος και έντονος κοιλιακός πόνος κάτω αριστερά. Αυτός ο πόνος είναι σαφώς διαφορετικός από μία τυπική δυσπεψία ή δυσκοιλιότητα, αφού συνήθως διαρκεί πάνω από μία μέρα και σταδιακά επιδεινώνεται.

Μερικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν αιματηρά ή γεμάτα βλέννα κόπρανα και εάν τα συμπτώματα γίνουν σοβαρά, υπάρχει κίνδυνος διάτρησης του παχέος εντέρου, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε περιτονίτιδα.

Στην περίπτωση του Ρίμινγκτον, οι γιατροί σταμάτησαν αμέσως κάθε λήψη από το στόμα και ξεκίνησαν ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. Νοσηλεύτηκε για έξι ημέρες στην εντατική με υψηλό πυρετό και έντονο κοιλιακό άλγος. Ευτυχώς, ανάρρωσε πλήρως, αλλά πιθανότατα θα κάνει να καταναλώσει ζελεδάκια... αρκετό καιρό.

