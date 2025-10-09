Η Χαμάς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα: Μόνιμη εκεχειρία με το Ισραήλ

Ο ηγέτης της Χαμάς κήρυξε το τέλος του πολέμου με το Ισραήλ στη Γάζα.

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη για τη Γάζα

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε απόψε πως η οργάνωση έλαβε επίσημες εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει πλέον τερματιστεί.

«Ανακοινώνουμε το τέλος του πολέμου και την έναρξη μόνιμης εκεχειρίας από σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

BREAKING: Gaza Hamas Chief says that he declares an end to the war today and the start of permanent ceasefire.



Rafah crossing will be opened from both sides. pic.twitter.com/7y5e5BWNrV — Clash Report (@clashreport) October 9, 2025

Η συμφωνία προβλέπει επίσης το άνοιγμα της συνοριακής διάβασης στη Ράφα προς και από τη Γάζα, καθώς και την αποφυλάκιση όλων των Παλαιστίνιων γυναικών και ανηλίκων από τις ισραηλινές φυλακές.

Όπως πρόσθεσε ο αλ Χάγια, οι εγγυήσεις που δόθηκαν από τους μεσολαβητές και τις Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος έφτασε οριστικά στο τέλος του.

