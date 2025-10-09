Σοκαριστική ακτινογραφία δείχνει ένα θερμός στο στομάχι Αμερικανού: Το πέρασε στη φυλακή αλλά το εντόπισαν

Ένας Αμερικανός προσπάθησε με έναν όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο να περάσει ένα θερμός στη φυλακή.

Ένας άνδρας στη Φλόριντα συνελήφθη προσπαθώντας να περάσει ένα θερμός στη φυλακή μέσω του ορθού του! Ο 51χρονος Walter Frymire συνελήφθη για εισβολή σε σιδηροδρομική γραμμή λίγο αφότου είχε αναφερθεί από καταγγελίες ότι βρισκόταν γυμνός σε πάρκο.

Μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά του στη φυλακή, ο άνδρας υποβλήθηκε σε ακτινογραφία όπως συνηθίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε κάτι ύποπτο πάνω του. Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι είχαν ήδη βρει μεθαμφεταμίνη πάνω του όταν τον έπιασαν.

Η ανακάλυψη που τους σόκαρε

Όταν οι γιατροί πήραν στα χέρια τους την ακτινογραφία του Frymire έμειναν άναυδοι. Μέσα στο στομάχι του είχε κολλήσει ένα θερμός, με τον σερίφη Grady Judge να επιβεβαιώνει: «Έφερε ένα θερμός στη φυλακή. Ακριβώς. Το έβαλε στον ''έξοδο'' του σώματος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;

Του είπαμε ''Ρε φίλε! Τι έκανες;'' και εκείνος είπε, ''Λοιπόν, το έβαλα μέσα στο σώμα μου΄΄, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν το είχε καταπιεί αλλά το είχε περάσει από το ορθό του».

Υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης του θερμός

Το τοπικό νοσοκομείο διέθετε ειδικό για τέτοιες περιπτώσεις, που κατάφερε να αφαιρέσει το θερμός από το εσωτερικό του Frymire. Ο σερίφης αστειεύτηκε ότι «η αφαίρεση του θερμός ήταν μια πραγματική ταλαιπωρία, αλλά ο 51χρονος πλέον ήταν χωρίς θερμός στη φυλακή της κομητείας». Επίσης, παραδέχθηκε ότι η αφαίρεση πιθανώς έσωσε τη ζωή του 51χρονου.

Ο Frymire ήταν γνωστός στις αρχές καθώς είχε συλληφθεί ξανά 25 φορές και έχει βρεθεί στη φυλακή πέντε φορές.

