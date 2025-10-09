Η Βραζιλία εγκαινίασε το μεγαλύτερο εργοστάσιο κουνουπιών στον κόσμο για την καταπολέμηση του δάγκειου πυρετού (vid)

Είναι γεγονός: Το μεγαλύτερο εργοστάσιο κουνουπιών στον κόσμο εγκαινιάστηκε στη Βραζιλία και λύνει το τεράστιο πρόβλημα του δάγκειου πυρετού, που μαστίζει τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της εξάπλωσης του δάγκειου πυρετού, η Βραζιλία εγκαινίασε πρόσφατα το μεγαλύτερο εργοστάσιο κουνουπιών στον κόσμο, ικανό να παράγει έως και 190 εκατομμύρια φτερωτά αιμοβόλια την εβδομάδα.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην Καμπίνας, πολιτεία του Σάο Πάολο και είναι εγκατάσταση 1.300 τετραγωνικών μέτρων όπου το προσωπικό εργάζεται για να διασφαλίσει πως 200 εκατομμύρια κουνούπια ωριμάσουν πριν αφεθούν ελεύθερα για την αναπαραγωγή τους.

Η Βραζιλία πρωτοπορεί: Πως λειτουργεί το πρώτο εργοστάσιο κουνουπιών

Μπορεί να σας ακούγεται τρομακτικό, αλλά στην πραγματικότητα, όλο αυτό, αποτελεί μέρος μια καλά τεκμηριωμένης πρόληψης της εξάπλωσης του δάγκειου πυρετού. Κατά την αναπαραγωγή τους, τα κουνούπια Aedes aegypti, που εκτρέφονται μέσα στο τεράστιο εργοστάσιο, μολύνονται με το βακτήριο Wolbachia, το οποίο εμποδίζει την ανάπτυξη του ιού στο σώμα τους και κατ' επέκταση, τη μετάδοση στους ανθρώπους. Το βακτήριο, επίσης, μεταδίδεται στους απογόνους τους.

Η παραγωγή ξεκινάει με χιλιάδες δίσκους γεμάτους νερό σε ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, όπου αναπτύσσονται οι προνύμφες. Όταν γίνουν κουνούπια, μεταφέρονται σε κλουβιά όπου τους δίνεται η αγαπημένη τους τροφή, η οποία διαφέρει ανά φύλο.

Στα αρσενικά δίνεται ένα ζαχαρούχο διάλυμα που χύνεται σε μπάλες από βαμβάκι, ενώ στα θηλυκά, αίμα ζώου που σερβίρεται σε σακουλάκια που μοιάζουν στην υφή με αυτή του ανθρώπινου δέρματος. Τα κουνούπια μένουν τέσσερις εβδομάδες στα κλουβιά, κατά τις οποίες αναπαράγονται και γεννούν αυγά σε δίσκους, που τοποθετούνται στο κάτω μέρος του κλουβιού.

Το χρόνιο πρόβλημα του δάγκειου πυρετού στη Βραζιλία: Πως θα βοηθήσει το εργοστάσιο κουνουπιών

Η μέθοδος του βακτηρίου Wolbachia έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά η Βραζιλία ελπίζει να τη χρησιμοποιήσει σε μία κλίμακα που δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό, φαντάζει απαραίτητο, επειδή οι λοιμώξεις απ' τον δάγκειο πυρετό επιδεινώνονται χρόνο με το χρόνο.

Μάλιστα, η χώρα έχει βιώσει το χειρότερο «ξέσπασμα» δάγκειου πυρετού στην ιστορία της το 2024, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 80% όλων των αναφερόμενων λοιμώξεων παγκοσμίως.

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο κουνουπιών στον κόσμο είναι ικανό να παράγει έως και 190 εκατομμύρια κουνούπια την εβδομάδα, αρκετά για να εξυπηρετήσουν έναν πληθυσμό 100 εκατομμυρίων ανθρώπων για ένα χρόνο.

