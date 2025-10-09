Ανακοινώθηκαν τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο: Ένα ελληνικό βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα

Η νέα λίστα με τα World’s 50 Best Bars 2025 μόλις ανακοινώθηκε και η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά τρεις θέσεις ανάμεσα στην 50άδα της παγκόσμιας σκηνής των κοκτέιλ.

Η φετινή λίστα με τα World’s 50 Best Bars 2025 ανακοινώθηκε σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Χονγκ Κονγκ, και, όπως κάθε χρόνο, συγκέντρωσε τα κορυφαία σημεία στον πλανήτη για όσους αγαπούν τα cocktails, τη δημιουργικότητα και την εμπειρία πίσω από το μπαρ.

Η κατάταξη για το 2025 έφερε εκπλήξεις, νέες εισόδους και – φυσικά – ελληνικές παρουσίες. Πιο συγκεκριμένα, το Line, των Δημήτρη Νταφόπουλου, Βασίλη Κυρίτση και Νίκου Μπακούλη, κατάφερε να βρεθεί στην 8η θέση και όπως ήταν λογικό, το πανηγύρισε δεόντως.

Φτιαγμένο μέσα σε πρώην γκαλερί τέχνης, το Line παράγει δικά του φρούτα, και κρασιά, ενώ στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του βρίσκεται η κυκλική οικονομία.

Στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε το Bar Leone στο Χονγκ Κονγκ. Ένα μικρό, ιταλικό διαμάντι που αποδεικνύει ότι η απλότητα είναι το νέο εντυπωσιακό.

Όσο για τις υπόλοιπες ελληνικές παρουσίες της 50άδας, βρίσκουμε το Baba au Rum στο 26 και το The Bar in Front of the Bar στο 47.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η Αθήνα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά cocktail hubs της Ευρώπης, με μπαρ όπως το Line, το Baba au Rum ή το The Bar in Front of the Bar να βραβεύονται διεθνώς και να βάζουν την πόλη στον παγκόσμιο χάρτη των καλύτερων προορισμών για ποτό.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

Bar Leone – Χονγκ Κονγκ Handshake Speakeasy – Πόλη του Μεξικού Sips – Βαρκελώνη Paradiso – Βαρκελώνη Tayēr + Elementary – Λονδίνο Connaught Bar – Λονδίνο Moebius Milano – Μιλάνο Line – Αθήνα Jigger & Pony – Σιγκαπούρη Tres Monos – Μπουένος Άιρες

Δείτε και τα 50 καλύτερ μπαρ στον κόσμο εδώ.