Μυρμηγκοφάγος μαέστρος στο Κουνγκ-Φου αντιμετώπισε επιθετικό σκύλο (vid)

Με κινήσεις που θύμισαν Κουνγκ-Φου ένας μυρμηγκοφάγος κατάφερε να σταθεί όρθιος απέναντι σε έναν αγριεμένο σκύλο.

Viral έχει γίνει μια... μάχη στη Βραζιλία ανάμεσα σε δύο ζώα. Το μάλλον κακό συναπάντημα συνέβη στην περιοχή Καχάτι του Σάο Πάολο στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν ένας μυρμηγκοφάγος μπήκε σε σπίτι οικογένειας και βρέθηκε μπροστά σε έναν μικρόσωμο σκύλο, ο οποίος όπως φάνηκε είχε άγριες διαθέσεις.

Υπερασπιζόμενος το σπίτι του ο σκυλάκος που ακούει στο όνομα Ούρσο ήταν επιθετικός αναγκάζοντας τον μυρμηγκοφάγο να αμυνθεί. Παρότι βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ο μικρός εισβολέας στάθηκε όρθιος με ανοιχτά χέρια σαν σε στάση Κουνγκ-Φου και αμύνθηκε.

Ευτυχώς λίγο αργότερα κλήθηκαν και επενέβησαν πυροσβέστες που κλήθηκαν για να σώσουν τον μυρμηγκοφάγο από τον αγριεμένο σκύλο και να τον ελευθερώσουν στην φύση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ