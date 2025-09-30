Η νέα παγκόσμια γαστρονομική επιτυχία της Βραζιλίας: Τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια κάνει πάταγο (vid)

Βραζιλιάνικο τυρί με καβουρδισμένα μυρμήγκια είναι το απόλυτο έδεσμα που παράγεται μόνο στο Σάο Πάολο και έχει καταφέρει να κατακτήσει πολλά διεθνή βραβεία.

Το Taiada Silvania είναι ένα μοναδικό τυρί που παρασκευάζεται από έναν και μόνο παραγωγό στον δήμο Caçapava του Σάο Πάολο, ο οποίος σκέφτηκε ότι η ανάμειξη γάλακτος με ιθαγενή μυρμήγκια θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Και έκανε πάταγο...

Η έμπνευση πίσω από το τυρί με τα μυρμήγκια

Η Camila Almeida, ιδιοκτήτρια και ιδρύτρια της Estância Silvânia, εμπνεύστηκε την ιδέα καθώς αναζητούσε τρόπους να προσελκύσει τουρίστες που ενδιαφέρονται για τα αξιοθέατα της υπαίθρου. Ήθελε κάτι που να κάνει την περιοχή της να ξεχωρίζει και θυμήθηκε ότι οι κάτοικοι της έτρωγαν από καιρό μυρμήγκια Içá ως μέρος της τοπικής κουζίνας.

Δεδομένου ότι το αγρόκτημά της παρήγαγε τυρί, αποφάσισε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να προσθέσει μερικά καβουρδισμένα μυρμήγκια Içá σε ένα από τα καλύτερα τυριά τους, και είχε δίκιο. Σήμερα, η Taiada Silvania είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο και έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Τα μυρμήγκια ως τοπική λιχουδιά

Οι αυτόχθονες Βραζιλιάνοι καταναλώνουν μυρμήγκια içá εδώ και αιώνες, ίσως και περισσότερο, και ο συγγραφέας Monteiro Lobato κάποτε αποκάλεσε το μικροσκοπικό έντομο, «βραζιλιάνικο χαβιάρι», οπότε η Almeida δεν ήταν εντελώς τρελή που τα πρόσθεσε στο τυρί της Taiada Silvania. Αυτό που εξέπληξε ακόμη και τον δημιουργό του τυριού ήταν η επιτυχία που γνώρισε από την κυκλοφορία του, το 2021.

Ο τρόπος παρασκευής του και το κόστος του

Φτιαγμένο από ωμό γάλα Α2 από αγελάδες GIR που εκτρέφονται σε βοσκοτόπους και ψημένα μυρμήγκια içá, το Taiada Silvania είναι ένα γλυκό, σφιχτό τυρί με νότες αμυγδάλου και κάστανου, μια ελαφριά γεύση μάραθου και την αδιαμφισβήτητη τραγανότητα των μυρμηγκιών. Πωλείται για περίπου 200 βραζιλιάνικα ρεάλ (38 δολάρια) ανά κιλό.

«Ψήνουμε τα μυρμήγκια πριν τα προσθέσουμε στο τυρί, κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του, ενός από τα βασικά στάδια της παραγωγής», δήλωσε η Camila Almeida στο Globo. «Αυτό, στην πραγματικότητα, ήταν μια τεράστια πρόκληση, επειδή η συνεργασία μαζί τους δεν είναι δυνατή σε άλλες στιγμές. Μόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχηματισμού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε».

Μη αναμενόμενη διεθνής διάκριση για το Taiada Silvania

Δημιουργημένο ειδικά για την Mondial du Fromage et des Produits Laitiers 2021, στην Τουρ της Γαλλίας, το Taiada Silvania κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο και ο δημιουργός του έλαβε πρόσκληση να εκθέσει τη λιχουδιά στο Salon du Fromage, στο Παρίσι, την επόμενη χρονιά. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, καθώς το τυρί με άρωμα μυρμηγκιών έχει έκτοτε τιμηθεί σε διαγωνισμούς τυριού σε όλη τη Νότια Αμερική και έχει επίσης αναπτύξει μια αρκετά μεγάλη βάση θαυμαστών στη Βραζιλία.

