Το πιο δηλητηριώδες ψάρι στον κόσμο: Έχει 70 παράσιτα και τρώγεται σε όλα τα σπίτια

Ένα από τα πιο δηλητηριώδη ψάρια στον κόσμο μπαίνει σχεδόν σε όλα τα σπίτια.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια που καταναλώνεται σχεδόν σε όλα τα σπίτια, είναι ταυτόχρονα και ένα από τα πιο δηλητηριώδη στον κόσμο. Ο λόγος για τον σολομό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο σολομός εκτίθεται στις ιχθυοκαλλιέργειες σε μια σειρά χημικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στους καταναλωτές, ενώ περιέχει περισσότερα από 70 παράσιτα.

Ο λόγος που ο σολομός έχει δεκάδες παράσιτα είναι ότι τα είδη αυτά τείνουν να ζουν κοντά στις ακτές όταν είναι νεαρά, κοντά στα θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία διαιωνίζουν τον κύκλο ζωής τους.

Οι συνθήκες εκτροφής του σολομού

Πέρα από τα στοιχεία που φέρει από μόνος του ο σολομός, οι συνθήκες εκτροφής στις ιχθυοκαλλιέργειες μπορεί να αποτελούν βασικό παράγοντα για τις επιβλαβείς του επιπτώσεις. Τα ψάρια εκτροφής τρέφονται με ένα μείγμα επεξεργασμένων τροφών που περιέχει αλεύρι ψαριού και διάφορα χημικά πρόσθετα.

Παράλληλα, για την πρόληψη ασθενειών χρησιμοποιούνται συχνά φυτοφάρμακα και αντιβιοτικά, γεγονός που οδηγεί στη μεταφορά πολλών από αυτές τις ουσίες στην επιφάνεια των ψαριών και στη συνέχεια στον οργανισμό των καταναλωτών.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στις ιχθυοκαλλιέργειες φορούν ολόσωμες στολές και ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς για τη διατήρηση καλών υγειονομικών συνθηκών στις δεξαμενές χρησιμοποιούνται τοξικές ουσίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παρότι τα χημικά αυτά προορίζονται για την προστασία των ψαριών, να μπορούν ταυτόχρονα να έχουν επιβλαβείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία.

Άγριος σολομός vs. σολομός ιχθυοκαλλιέργειας

Είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση ανάμεσα στον άγριο και τον σολομό ιχθυοκαλλιέργειας. Ο άγριος σολομός τρέφεται φυσικά και έχει ισορροπημένο διατροφικό προφίλ, ενώ ο σολομός εκτροφής περιέχει περισσότερα βλαβερά λίπη και τοξικούς ρύπους.

Από διατροφική άποψη, ο σολομός που καταναλώνεται συνήθως στα σπίτια έχει περίπου 212 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, ενώ ο άγριος σολομός έχει 115 θερμίδες στο ίδιο βάρος.

Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά, πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να τον καταναλώνουν λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία. Οι ειδικοί, ωστόσο, προτείνουν την κατανάλωση άλλων ψαριών πλούσιων σε ωμέγα-3, όπως οι σαρδέλες.

Τα οφέλη από την κατανάλωση σολομού

Ο σολομός, λόγω των συνθηκών εκτροφής του, μπορεί να έχει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Ωστόσο, δεν είναι όλα αρνητικά — η κατανάλωσή του προσφέρει και σημαντικά οφέλη:

Είναι εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών και μετάλλων. Περιέχει ιώδιο, μαγνήσιο, φώσφορο, σελήνιο, σίδηρο και ασβέστιο.

Οι βιταμίνες που περιέχει συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του θυρεοειδούς και του εντέρου.

Είναι πλούσιος σε βιταμίνη D, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη και ενίσχυση των οστών.

Έχει ιδιότητες που βοηθούν στην αντιμετώπιση ορισμένων δερματικών προβλημάτων και στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ