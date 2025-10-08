Δρομείς τελευταίου μιλίου στην Κίνα: Το νέο επάγγελμα με μισθό μόλις 12€/ημέρα

Στη Σενζέν της Κίνας, νέοι και συνταξιούχοι γίνονται «δρομείς του τελευταίου μιλίου», παραδίδοντας παραγγελίες σε ψηλότερους ορόφους ουρανοξυστών για μόλις 12€/ημέρα. Δείτε πώς λειτουργεί αυτό το νέο επάγγελμα και πώς διευκολύνει τους οδηγούς διανομών.

Στην κινεζική πόλη Σενζέν, έχει αναδειχθεί ένα ασυνήθιστο επάγγελμα: οι λεγόμενοι «δρομείς του τελευταίου μιλίου». Νέοι και συνταξιούχοι που μεταφέρουν παραγγελίες στους ψηλότερους ορόφους ουρανοξυστών, βοηθώντας τους οδηγούς διανομών να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση.

Στον ουρανοξύστη SEG Plaza, με περίπου 70 ορόφους και χιλιάδες ενοικιαστές, οι ουρές για τα ασανσέρ είναι συχνά ατελείωτες κατά τις ώρες αιχμής. Οι «δρομείς του τελευταίου μιλίου» αναλαμβάνουν να παραλάβουν τις παραγγελίες από τους οδηγούς με σκούτερ ή μοτοσικλέτες και να τις παραδώσουν πόρτα-πόρτα, χρεώνοντας μόλις 2 γιουάν ανά παράδοση (περίπου 24 σεντς).

«Αντικαταστάτης διανομέας»

Ο 16χρονος Λι Λινξίνγκ φωνάζει «Αντικαταστάτης διανομέας» και σαρώνει τον κωδικό QR της παραγγελίας για να πληρωθεί, ενώ οι οδηγοί συνεχίζουν γρήγορα στις επόμενες παραδόσεις τους, χωρίς να χάνουν χρόνο ανεβαίνοντας σκάλες.

Μια πιο οργανωμένη εκδοχή της πρακτικής εφαρμόζεται από τον Σάο Ζιγιού και τη σύζυγό του, οι οποίοι καταλαμβάνουν προνομιακή θέση μπροστά από τον SEG Plaza και αναθέτουν σε άλλους εργάτες τη μεταφορά των πακέτων. Χρεώνουν 1 γιουάν ανά σακούλα, ενώ οι οδηγοί χρεώνουν το υπόλοιπο. Η φήμη και η εμπιστοσύνη του Σάο στην περιοχή του εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος, ενώ εκείνος αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση καθυστερήσεων ή παραπόνων πελατών.

Το φαινόμενο αυτό αποκαλύπτει πώς η απλοποίηση της παράδοσης «τελευταίου μιλίου» γίνεται αναγκαία σε πόλεις με υψηλή ζήτηση και μεγάλους ουρανοξύστες, δημιουργώντας νέες μορφές εργασίας για νέους και ηλικιωμένους, με χαμηλή αμοιβή αλλά ουσιαστική συνεισφορά στην καθημερινότητα των κατοίκων.

