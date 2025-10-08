Ψώνια στο σούπερ μάρκετ το 2004 vs σήμερα: Youtuber κάνει την ίδια αγορά με τότε και συγκρίνει το αποτέλεσμα

Όταν ο πληθωρισμός συναντά τη νοσταλγία, ένα απλό TikTok video με μια απόδειξη από το 2004 γίνεται η πιο σκληρή υπενθύμιση του πόσο ακρβή έχει γίνει η ζωή μας σήμερα.

Θυμάσαι τότε που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ με ένα εικοσάρικο και έβγαινες με σακούλες που κινδύνευαν να σκιστούν από το βάρος; Ε, αυτό πια αποτελεί μακρινή ανάμνηση. Το 2025, το ίδιο εικοσάρικο μετά βίας σου φτάνει ελάχιστα πράγματα.

Ο πληθωρισμός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τα πάντα να μοιάζουν πιο… premium απ’ όσο θα έπρεπε. Η ζωή έγινε ακριβή, ενώ το σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί πλέον σε survival game, μέχρι να φτάσεις στο ταμείο.

Και εκεί που όλοι παραπονιόμαστε ότι «όλα ακριβαίνουν», έρχεται ένας τύπος από την Ισπανία να μας το αποδείξει με στοιχεία. Ο δημιουργός περιεχομένου Senen García βρήκε μια απόδειξη σούπερ μάρκετ από το 2004, έκανε την ίδια ακριβώς αγορά το 2025 και αποφάσισε να συγκρίνει τις τιμές.

Η απόδειξη που βρήκε ο Ισπανός έφτανε τα 51,78 ευρώ. Πόσο κόστισαν ακριβώς τα ίδια πράγματα από το ίδιο σούπερ μάρκετ σήμερα;

H απόδειξη στο ταμείο έγραψε 90,15 ευρώ και μάλιστα όπως λέει στο βίντεο έλειπαν κάποια πράγματα, τα οποία δεν βρήκε. Μαζί με αυτά το ποσό θα ανέβαινε στα 95-97 ευρώ, μια τιμή σχεδόν διπλάσια από αυτή που είχαν δώσει πριν από 21 χρόνια.

Ένα ακόμη παράδειγμα του πόσο ακριβή γίνεται η ζωή γύρω μας. Κάτι το οποίο φυσικά δεν συναντάται μόνο στην Ισπανία, αλλά στα δικά μας «χωράφια».