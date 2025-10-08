Ντροπιαστικές εικόνες στην πορεία για την Παλαιστίνη: Τα ΜΑΤ χτυπούσαν απρόκλητα ακόμα και γυναίκες (vid)

Εικόνες ντροπής από τα ΜΑΤ στην πορεία που πραγματοποιήθηκε για την Παλαιστίνη, με χρήση βίας ακόμα και σε γυναίκες.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (7/10) στο κέντρο της Αθήνας και πραγματοποίησαν πορεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, δύο ακριβώς χρόνια από τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το πάρκο Ελευθερίας με κατεύθυνση την ισραηλινή πρεσβεία, όπου ήταν συγκεντρωμένες δυνάμεις των ΜΑΤ. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφορούν, οι δυνάμεις των ΜΑΤ έσπασαν την πορεία κάνοντας χρήση χημικών και χτυπώντας απρόκλητα τους διαδηλωτές. Μάλιστα, πέταξαν κάτω γυναίκα και την χτυπούσαν με τα γκλομπ αρπάζοντας της πανό αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης.

Σε όλα σημείο του βίντεο, τα ΜΑΤ έχουν περικυκλώσει διαδηλωτές σε μάντρα πολυκατοικίας και τους χτυπούν με μανία παρότι όπως φαίνεται δεν προβάλλουν καμία αντίσταση.

Στην πορεία συμμετείχαν αλληλέγγυοι, οργανώσεις της Αριστεράς και της αναρχίας. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 19 ατόμων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ