Ιστορίες από τις χειρότερες φυλακές του Εκουαδόρ: «Μυαλά και αίματα παντού» (vid)

Ο Πίτερ Τρίτον πέρασε σχεδόν μία δεκαετία σε φυλακές του Ισημερινού, όπου ο θάνατος μπορούσε να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Από πυροβολισμούς μπροστά στα μάτια του μέχρι κρατούμενους με εκρηκτικά, περιγράφει τις πιο σκοτεινές εμπειρίες της ζωής του.

Ο Πίτερ Τρίτον είχε ήδη συλληφθεί αρκετές φορές για εμπόριο ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η πρώτη του φορά ήταν ακόμη στο σχολείο, όταν τον έπιασαν να πουλάει ουσίες και αποβλήθηκε. Όπως λέει: «Το να πουλάς ναρκωτικά είναι σχεδόν πιο εθιστικό από το να τα παίρνεις».

Αφού εξέτισε ποινή πέντε ετών στη Βρετανία, βγήκε από τη φυλακή αποφασισμένος να ξαναρχίσει το εμπόριο. Αυτή τη φορά, μπλέχtηκε σε κύκλωμα που μετέφερε κοκαΐνη κρυμμένη μέσα σε σκηνές κατασκήνωσης. Το σχέδιο όμως αποκαλύφθηκε και ο Τρίτον συνελήφθη στο Εκουαδόρ, τον Σεπτέμβριο του 2005.

Ο θάνατος σε κάθε γωνία: Ιστορίες φρίκης μέσα απ' τις φυλακές του Εκουαδόρ

Ο Τρίτον έμεινε έγκλειστος συνολικά εννέα χρόνια και δύο μήνες, πρώτα στο Κίτο και έπειτα στη Γουαγιακίλ, σε φυλακές που περιγράφει ως «κόλαση επί γης».

«Μπορεί να περπατούσες ήρεμος, να είχες μια καλή μέρα. Υπήρχαν εστιατόρια, μαγαζιά, ακόμη και επισκέπτες που έμπαιναν στο κελί», θυμάται.

«Δεν έμοιαζε καθόλου με αγγλική φυλακή. Ήταν σαν μια μικρή πόλη μέσα σε τείχη. Και ξαφνικά, κάποιος πυροβολούνταν μπροστά σου. Έπεφτε νεκρός, μυαλά παντού, αίματα, και εκείνη η μεταλλική γεύση του αίματος στο στόμα… δεν θα την ξεχάσω ποτέ».

Ο πρώην κρατούμενος περιγράφει σκηνές βίας που δύσκολα χωρούν στο μυαλό: «Είδα ανθρώπους να παθαίνουν ηλεκτροπληξία, να κατακρεουργούνται, να ανατινάζονται, να πυροβολούνται στο κεφάλι, να αποκεφαλίζονται. Σκοτώνονταν με κάθε τρόπο που μπορείς να φανταστείς».

Πέρα από το αίμα και τη φρίκη, εκείνο που του στοίχισε περισσότερο ήταν ο διαρκής φόβος του θανάτου: «Κάθε μέρα για εννέα χρόνια ξυπνούσα και σκεφτόμουν "θα είμαι ζωντανός αύριο; Είναι αυτή η τελευταία μου μέρα;" Δεν ήξερα ποτέ».

Η μέρα που νόμιζε πως θα... πεθάνει

Η πιο επικίνδυνη στιγμή ήρθε όταν μέσα στη φυλακή μεταφέρθηκαν μέλη της συμμορίας Τσονέρος (Choneros). Η αντίπαλη ομάδα, οι Κουμπάνος (Cubanos), έστειλαν ομάδα εκτελεστών μέσα στη φυλακή για να τους σκοτώσουν.

Ο Τρίτον είδε κρατούμενους να κρατούν καραμπίνες και C4 (στρατιωτικά εκρηκτικά). Όταν ρώτησε γιατί δεν τοποθετούσαν απλώς τα εκρηκτικά στον τοίχο για να αποδράσουν, του απάντησαν: «Είμαστε πολύ απασχολημένοι πολεμώντας την άλλη συμμορία για να αποδράσουμε».

Τα πάντα ξέσπασαν όταν μια σφαίρα πέρασε ξυστά από τον ώμο του και χτύπησε στο πρόσωπο τον άνδρα που στεκόταν δίπλα του. Ακολούθησε, όπως είπε, «μια πλήρης προσπάθεια εξόντωσης όλων».

Η σωτηρία και η επιστροφή στη Βρετανία

Μετά το μακελειό, η πρεσβεία άρχισε να πανικοβάλλεται. Η οικογένειά του πλήρωσε ένα πρόστιμο που του είχε επιβληθεί, και έτσι μεταφέρθηκε σε βρετανική φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του: «Ήταν σαν να πήγα διακοπές. Στη Βρετανία δεν φοβόμουν ότι θα με πυροβολήσουν κάθε μέρα».

Σήμερα, ο Πίτερ Τρίτον έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Μιλά δημόσια για τις εμπειρίες του, προειδοποιώντας νέους να μη μπλέκουν στον κόσμο των ναρκωτικών. Όπως αναφέρει: «Οι φυλακές στο Εκουαδόρ με έμαθαν πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η ζωή και πόσο ακριβά πληρώνεις την απληστία».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ