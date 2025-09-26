La Santé: Ποια είναι η διαβόητη φυλακή της Γαλλίας που θα εκτίσει την ποινή του ο Νικολά Σαρκοζί (vid)

Η φυλακή La Santé του Παρισιού υπήρξε το «σπίτι» προέδρων, τρομοκρατών και serial killers. Από τον Σαρκοζί μέχρι τον «Γάλλο Μπλε Μπερμπάρ», τα κελιά της κρύβουν ιστορίες εξουσίας, αίματος και διαβόητης φήμης.

Η φυλακή La Santé χτίστηκε το 1867 στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού και γρήγορα απέκτησε φήμη για τις σκληρές συνθήκες και την απόλυτη μυστικότητα γύρω από τους κρατουμένους της.

Με χωρητικότητα περίπου 2.000 ατόμων, θεωρείται η φυλακή που αποτυπώνει τη γαλλική φιλοσοφία του εγκλεισμού: απομόνωση, αυστηρότητα και έλεγχος.

Η φυλακή των διαβόητων ονομάτων

Η La Santé δεν είναι μια απλή φυλακή. Είναι το μέρος όπου οδηγήθηκαν οι πιο ισχυροί αλλά και οι πιο επικίνδυνοι, από πολιτικούς μέχρι serial killers. Δεν είναι τυχαίο πως την αποκαλούν «η φυλακή των διάσημων».

Νικολά Σαρκοζί: Ο πρόεδρος πίσω από τα κάγκελα

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα βρεθεί στη La Santé μετά την καταδίκη του για διαφθορά και παράνομη άσκηση επιρροής. Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες: Ο διαβόητος «Κάρλος το Τσακάλι»

Ο διαβόητος τρομοκράτης Ίλιτς Ραμίρεζ Σάντσες, γνωστός παγκοσμίως ως «Κάρλος το Τσακάλι», κρατήθηκε στη La Santé μετά τη σύλληψή του το 1994. Υπεύθυνος για βομβιστικές επιθέσεις, απαγωγές και δολοφονίες, υπήρξε το απόλυτο «φάντασμα» της διεθνούς τρομοκρατίας κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ανρί Λαντρί: Ο «Γάλλος Μπλε Μπερμπάρ»

Ένας από τους πιο τρομακτικούς εγκληματίες που πέρασαν από τα κελιά της ήταν ο Ανρί Λαντρί, γνωστός ως ο «Γάλλος Μπλε Μπερμπάρ». Καταδικάστηκε για τη δολοφονία 10 γυναικών στις αρχές του 20ού αιώνα και εκτελέστηκε στη γκιλοτίνα το 1922 μέσα στη La Santé.

