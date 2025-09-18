Πρώην κρατούμενοι του Ράικερς Άιλαντ αποκαλύπτουν: «Η φυλακή είναι κόλαση επί Γης» (vid)

Πρώην τρόφιμοι της διαβόητης φυλακής Ράικερς Άιλαντ στη Νέα Υόρκη μιλούν για τις φρικτές συνθήκες κράτησης, τους θανάτους πίσω από τα κάγκελα και τον καθημερινό τρόμο που βίωσαν μέσα στο σωφρονιστικό συγκρότημα.

Το Ράικερς Άιλαντ θεωρείται μία από τις διασημότερες φυλακές της Αμερικής, με περίπου 7.000 κρατούμενους σήμερα. Στο παρελθόν φιλοξένησε γνωστές προσωπικότητες, όπως τον ράπερ Τουπάκ Σακούρ, τον κατά συρροή δολοφόνο Ντέιβιντ Μπέρκοβιτς και τον δολοφόνο του Τζον Λένον, Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Μέχρι στιγμής, μόνο το 2025, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 11 θάνατοι μέσα στο Ράικερς, τρεις εκ των οποίων τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Το 2019, δικαστής είχε διατάξει να κλείσει η φυλακή μέχρι το 2027 λόγω των άθλιων συνθηκών. Ωστόσο, με τις καθυστερήσεις στην κατασκευή νέων φυλακών, η προθεσμία φαίνεται απίθανο να τηρηθεί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εγκαταστάσεις αντικατάστασης ενδέχεται να είναι έτοιμες όχι πριν το 2032.

«Κόλαση επί Γης»: Η μαρτυρία της Μισέλ Έβανς για τις απειλές και τις άθλιες συνθήκες της φυλακής

Η Μισέλ Έβανς, μηχανικός λογισμικού, πέρασε 18 μήνες στο Ράικερς κατηγορούμενη για επίθεση, μετά από μια απόπειρα να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της: «Θα το περιέγραφα ως κόλαση επί Γης. Εκεί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν ποτέ ίδιοι, αν βγουν ποτέ. Υπάρχουν τόσοι πολλοί θάνατοι», είπε.

Η ίδια τοποθετήθηκε στη λεγόμενη «πτέρυγα των δολοφόνων», όπου σχεδόν όλοι οι συγκρατούμενοι κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία. Ένας αξιωματικός μάλιστα την προειδοποίησε να προσέχει ακόμα και πώς μιλούσε, γιατί «μπορούν να σε βρουν στη μέση της νύχτας».

Η Έβανς θυμάται ότι τα μπάνια δεν είχαν πόρτες, ότι οι κρατούμενοι έπαιρναν υπνωτικά για να καταφέρουν να κοιμηθούν και ότι οι εγκαταστάσεις ήταν γεμάτες ποντίκια, κατσαρίδες και διαρροές νερού από την οροφή: «Το καλοκαίρι ψηνόμασταν, τον χειμώνα παγώναμε. Οι καυγάδες ήταν καθημερινοί, και το σπρέι πιπεριού έπεφτε συνεχώς», είπε.

Η 53χρονη υπήρξε και θύμα επίθεσης ενώ έκανε ντους. Τελικά δέχτηκε συμφωνία ενοχής για να μειωθεί η ποινή της και να φύγει όσο πιο γρήγορα γινόταν.

Ο Ντέιβιντ Κάμπελ περιγράφει τη φρίκη μέσα στο Ράικερς: «Ασφυξία και εγκατάλειψη»

Ο πολιτικός ακτιβιστής Ντέιβιντ Κάμπελ, που είχε συλληφθεί το 2018 σε αντιφασιστική διαμαρτυρία, έκανε λόγο για υπερπληθυσμό, βρωμιά και συνεχείς φωνές και θορύβους.

Περιέγραψε μάλιστα πώς ένας συγκρατούμενός του, ο 61χρονος Ερμίνιο Βιγιανουέβα, πέθανε από κρίση άσθματος σε συνδυασμό με COVID, χωρίς να του παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η οικογένειά του κέρδισε αποζημίωση 2,25 εκατ. δολαρίων από την πόλη της Νέας Υόρκης.

Παρά τις δεσμεύσεις, οι πρώην κρατούμενοι πιστεύουν ότι η φυλακή δύσκολα θα κλείσει σύντομα. Το Ράικερς, που άνοιξε το 1932, συνεχίζει να στιγματίζεται ως ένας από τους πιο επικίνδυνους και απάνθρωπους χώρους κράτησης στις ΗΠΑ.

